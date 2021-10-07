دانيال بنعيم: الكويت حليف استراتيجي للولايات المتحدة وصديق وفيّ لاغنى عنه

وطن النهار

وصف نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية في مكتب شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية دانيال بنعيم زيارته للبلاد والتي تعد الأولى من نوعها ب «المثمرة»، موضحا أنها جاءت لبناء العلاقات الاستيراتيجية القوية في كل مجالات التعاون الثنائي. لافتا الى أن الكويت اثبتت أنها حليف استراتيجي وصديق وفِي لاغنى عنه.

وكشف أن عملية اجلاء المواطنين الاميركيين والافغان الذين يستشعرون الخطر في الداخل من افغانستان وساعدونا في محاربة الارهاب، تؤكد عمق الشراكة التي مازالت مستمرة، مشيدا بقرار سمو أمير البلاد بتعاون الكويت في هذا الصدد والذي وصفه ب « الممتاز» وهو فخر لنا بتعاون الكويت والشركاء في المنطقة في هذه العملية.

واضاف دانيال بنعيم «يتعين على الحكومة الافغانية المساعدة في خروج هؤلاء»، موضحاً أنه بحث مع الشركاء في الكويت عدداً من الموضوعات أهمها الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي والتعليمي والصحي فضلا عن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وابرزها تعزيز المشاورات الوثيقة فيما بين البلدين فيما يخص ايران وسورية والعراق واليمن، لافتا الى لقائه مع نائب وزير الخارجية مجدي الظفيري حيث تطرقا الى التحديات التي تواجه البلدين واستتباب الأمن والسلم وامكانية العمل معا في هذا الاطار.

وأشار الى الزيارة التي قام بها وزير خارجية بلاده أنتوني بلينكن للبلاد والمباحثات التي اجراها مع القيادة الكويتية، منوها باللقاء الذي جمع بلينكن بنظيره الكويتي الشيخ د. أحمد الناصر في نيويورك على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي والتي تناولت مرور الذكرى ال 60 لاقامة العلاقات بين البلدين والتي كان على اثرها تزيين أبراج الكويت بالعلمين الكويتي والأميركي والتي تبرهن عمق علاقات الصداقة بين البلدين فضلا عن توطيد علاقاتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي ككل في مجالات البيئة والتجارة والاقتصاد.

وأشار بنعيم الى أن عدد الطلبة الكويتيين الذين يدرسون في الجامعات الاميركية بلغ نحو 10 آلاف طالب وهو العدد الأكبر بالنسبة للطلبة الكويتيين في جميع دول العالم، داعيا الطلبة الى الالتحاق بالجامعات الاميركية.

إنعاش اقتصادي

وثمن بنعيم الدور الدبلوماسي الذي لعبته الكويت في الحفاظ على وحدة وتماسك مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى انه التقى مجلس رجال الاعمال بغية الانعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا سواء على مستوى المشروعات الكبيرة أو الصغيرة، اضافة الى عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا الى ان التعاون الاقتصادي بين البلدين يحتل حيزا كبيرا من علاقاتنا الاستراتيجية حيث ان هناك استثمارات اميركية في الكويت وآخرى كويتية في بلادنا.

وجدد تأكيده على أن العلاقات الكويتية - الاميركية قريبة بالاساس يظهر معدنها في وقت الشدائد، واضاف مازحا «آت هنا لحل مشكلة معينة ولكننا نسعى الى توطيد العلاقات والبناء عليها ونعزز من مشاوراتنا بشكل وثيق ودائم، مشيدا بالدور الانساني الذي تقوم به الكويت».

النووي الإيراني

وردا على سؤال حول مستقبل العلاقات مع ايران والملف النووي، قال بنعيم «إن الرئيس بايدن اكد في اكثر من موضع انه يريد منع ايران من حيازة سلاح نووي ويهدف الى تحجيم استخدامها النووي لمنع تهديدها لجيرانها وضمان عدم تدخلها في الشؤون الداخلية لها، مشددا على أن التواصل الدبلوماسي لن يكون كافيا لحماية الشركاء في الخليج».

وذكر أن الوزير بلينكن قال إن المباحثات الدبلوماسية حول النووي الايراني لن تكون مفتوحة وعلى الحكومة الايرانية أن تتخذ اجراءاتها وأن تبدي حسن النوايا وأن تكون جادة في هذا المجال لان هذا هو مطلب المجتمع الدولي ورؤيته ونأمل أن تكون ايران جادة في الاستجابة لذلك، مضيفا «ان حلفاءنا في المنطقة متفهمون لما نبديه حول هذا الملف والاجراءات التي نتخذها لأن لدينا علاقات أمنية وطيدة مع هؤلاء الحلفاء ومنها الكويت وهم قادرون على الدفاع عن انفسهم والحفاظ على مصالحهم.

وبين أن الشهرين الماضيين أثبتا بالدليل القاطع مدى التزام الولايات المتحدة بأمن شركائها وان بلادنا حاضرة بقوة في الكويت ودول المنطقة، نافيا أن تكون بلاده قد فقدت اهتمامها بالمنطقة معتبرا أنه كلام عارٍ عن الصحة حيث أن هذه المنطقة شريك مهم لبلادنا، موضحا أن هناك العديد من التحديات المشتركة التي يجب مواجهتها مع الشركاء ولاسيما في المجال الاقتصادي ومحاربة الارهاب والتطرف.

وأشار الى أن التعاون الاقتصادي هو أفضل طريقة لدعم الشراكات،حيث ان شراكة بلاده مع دول المنطقة لها انعكاس كبير على العالم وعلى الأمن المجتمعي، مضيفا «ان جائحة «كوفيد 19» ساهمت في تغيير المجتمعات».

شبكة ممولة

وردا على سؤال حول تسليم الولايات المتحدة الأميركية لاسماء عدد من المتورطين في خلية حزب الله قال: الكويت شريك جيد جدا لنا في مواجهة ومكافحة الارهاب وقد كشفنا أخيراً عن شبكة ممتدة بين الكويت ولبنان ينتمون لحزب الله ويمتلكون تمويلاً بملايين الدولارات، ولدينا تعاون قوي مع الكويت في هذا المجال».

وفِي معرض رده على سؤال حول التأثير الايجابي لما حققته قمة العلا والوساطة الكويتية في حل الازمة الخليجية واعادة اللحمة بين دول مجلس التعاون، أوضح بنعيم ان الكويت لعبت دورا مهماً في انهاء الازمة الخليجية ونحن فخورون بذلك، واصفا الوساطة الكويتية بأنه كان لها التأثير الايجابي لانهاء هذه الأزمة.

واضاف «من المهم جدا ان ترى الولايات المتحدة تحالفا قويا بين حلفائها الخليجين ونعمل سويا نحو هذا الاتجاه، ورأينا بعد هذا الاتفاق تغيرا على ارض الواقع وهذا ما أكده وزير الخارجية بلينكن عند اجتماعه في دول مجلس التعاون في نيويورك حيث اتفقا على كيفية مواجهة التحديات التي تواجه هذه الدول والولايات المتحدة خصوصا في أفغانستان واليمن وسورية والعراق، مشيراً الى أن دعم الكويت ودول مجلس التعاون يعزز التعاون الجماعي لمواجهة التحديات ومحاربة الارهاب».

حرب باردة

وحول مدى تأثر العلاقات الأميركية مع شركائها في المنطقة المتعاونين اقتصاديا مع الصين، قال لا يوجد حرب باردة بيننا وبين الصين ونحن ننافس الصين في بعض المجالات ونتعاون معهم في مجالات أخرى، ونحن نعمل على تعميق علاقاتنا مع دول المنطقة في كل المجالات التجارية والأمنية والثقافية وهذه طريقتنا في المنافسة، وللدول حرية الاختيار بالتعامل التجاري مع دول عدة كما تفعل ذلك الولايات المتحدة من تعاملات تجارية مع العديد من الدول.

وأضاف ان الدول في هذه المنطقة لديهم تبادلات تجارية عدة مع الصين، وعلى الجميع أن يفهم أن هذه المنافسة اصل في تطوير البنى التحتية لدول المنطقة وتحسين البيئة واستتباب الأمن وهذا يصب في مصلحة الجميع، مستطرداً «لم نسأل دول المنطقة لاختيار جانب محدد للتعامل معه فقط، وهناك مناطق أساسية يكون على الدول الاختيار بصعوبة فيها اما العمل مع الولايات المتحدة أو الصين، فبعض المعدات الدفاعية الصينية تجعل الأمر صعبا في التعامل مع أميركا وأيضا في بعض أجهزة الاتصالات وأيضا في بعض المجالات الأخرى، فبعض التعاون مع الصين في مجالات معينة يصعب العمل مع الولايات المتحدة في نفس المجال ونحن لا نجبر على أحد اختيارنا». وبخصوص الاتصال الذي اجراه الملك عبدالله الثاني مع الرئيس السوري بشار الاسد ورؤيتهم لمستقبل العلاقات بين دول المنطقة والنظام السوري، اجاب «الولايات المتحددة لا تحدد نوعية العلاقات بين الدول ولا تتدخل فيها ونحن لا ننظر الى تواصل بشار الاسد مع الاخرين».

وحول العطل الذي ألم بعدد من وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، قال بنعيم «ما حدث يعزز أهمية التعاون في مجال الأمن السيبراني لأننا نعيش حياة رقمية ونسعى لتعزيز التعاون في هذا المجال مع الشركاء جميعهما من ضمنهم الكويت».

