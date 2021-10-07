الغنيم: تشجيع الدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات عبر الحوار السياسي

وطن النهار

دعت الكويت إلى التركيز على دعم المسارات السياسية في التعامل مع أزمات ملتمسي حق اللجوء والنازحين في العالم ما من شأنه تحويل الإغاثة الطارئة الى تنمية مستدامة.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام أعمال الدورة الـ 72 للجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والمتواصلة من الرابع إلى الثامن من أكتوبر الحالي.

وشرح السفير الغنيم أن دعم المسارات السياسية يأتي «من خلال تشجيع الدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات عبر الحوار السياسي ودعم جهود الوساطة كونها السبيل الوحيد لبلوغ السلام والاستقرار تمهيدا للانتقال من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مرحلة التنمية المستدامة لتحقيق آمال وتطلعات الشعوب لتعزيز فرص بناء السلام والأمن المجتمعي».

وأضاف ان استمرار الأزمات الإنسانية لفترات طويلة وفي ضوء عدم وجود أية حلول في أفقها علاوة على عدم الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تشكل تهديدا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

كما أكد السفير الغنيم أن «عجز وتأخر المجتمع الدولي عن معالجة كل تلك المشكلات يلقي بظلاله على تدهور الأوضاع الإنسانية ويجعلها أكثر تعقيدا من أي وقت مضى ما يتطلب منا جميعا تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات تمس بشكل مباشر تحسين أوضاع النازحين داخليا واللاجئين في الدول المستضيفة».

ولفت إلى ضرورة استمرار تضافر الجهود الدولية حيال التصدي للتداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» وانعكاساته لا سيما على اللاجئين والنازحين.

