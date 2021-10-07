أخطر 5 ساعات في التاريخ

آراء

لعلها كانت الساعات الخمس الأشد خطراً في التاريخ الإلكتروني الحديث، أو لعلها الامتحان الصعب الذي اختفى فيه العالم الافتراضي من الكوكب «المريض»، أو كأنها الهجوم الخفي من عدو لا يرحم على «السيرفر» الأم في شركة فيسبوك وأخواتها لتُلحق بالعالم خسائر بالمليارات، وتعطل حركة المرور البشري إلى أمهات المعلومات، وإلى خوارزميات الاتصالات، وإلى معادلات اللوغاريتمات الصعبة المرهونة شيفرتها في عهدة مشروع التخرج لطالب «الآي تي» النابغة مارك زوكربيرغ.

البنتاغون وبرفقته البيت الأبيض وفي أول ظهور لهما بعد التعطل المريب لأدوات التواصل الاجتماعي «مجموعة فيسبوك» بنحو أربع ساعات ألمحا إلى أن هناك تدبيراً متعمداً لهجوم أمني، لكنهما لم يحددا وجهة الاتهام، ولا طبيعة الهجوم، ولا خطورة التعطل.

قبل الساعات الأشد خطراً، عشية الثلاثاء الماضي، خرجت موظفة كبيرة في شركة فيسبوك العالمية بعد أن قدمت استقالتها بأيام، لتقول إن هناك تغييراً جذرياً في خوارزميات «فيسبوك»، بالتحديد ما يتعلق بحسابات بعض الشركات العالمية المهمة، في الوقت نفسه خرجت شركة «كنتيك» لخدمات الانترنت لتعلن بأن «فيسبوك» كانت قد أجرت تعديلًا في معلومات توجيه الشبكة قبل العطل بساعات.

كلام السيدة فرانسيس الموظفة السابقة بإدارة الإنتاج في «فيسبوك» ومعه تقرير «كنتيك» يلمحان بإحدى كارثتين:

الأولى: أن يكون هناك خلل في «السيرفر» الرئيسي الذي يقوم بتشغيل تطبيقات «الفيسبوك» والماسنجر والواتساب والانستغرام، وأن هذا الخلل لم ينتبه إليه مهندسو التحوط في الشركة، ولا موظفو أمن المعلومات، ولا حتى المتابعون للعمليات.

الثانية: أن يكون هناك اختراق «هاكنج» متعمد للمزود الرئيسي لخدمات الفيسبوك ورفاقه، وأن الهدف سياسي أو اقتصادي، أو ما إلى ذلك.

وبعد مرور 5 ساعات من ثورة العالم الافتراضي على العالم الحقيقي، عادت المياه إلى مجاريها باستثناء خدمات الواتساب التي تمنعت ورفضت العودة إلا باقتراب منتصف الليل بتوقيت البحرين.

في تلك الأثناء قامت قيامة العالم، وقف الناس وكأن على رؤوسهم الطير، لا يعرفون كيف يتصلون بأصدقائهم، ولا أقاربهم، توقفت الصفقات، شلت أجهزة المرور الإلكتروني للشركات، خصوصاً موظفي «فيسبوك» الذين لم يتمكنوا من دخول مكاتبهم الرئيسية، وفي غضون أربع ساعات من الشلل، خسرت البورصات أكثر من عشرة مليارات دولار، وفقدت شركة «فيسبوك» نحو 4,9% من قيمتها الافتراضية وأسهمها أكثر من 5,1%، أما أسهم «التويتر»، رغم عدم تعطل خدماتها، فإنها خسرت نحو 6,44% من قيمتها، و«أمازون» 3,1%.

أما «فيسبوك» نفسها فبلغت خسائرها نحو مليار دولار، وبمعدل 160 مليون دولار أميركي، في كل ساعة تعطل للشبكة، على الجانب الآخر، ولأن «مصائب قوم عند قوم فوائد»، فإن شركات الاتصالات قد ربحت المليارات بوصفها الملجأ البديل والمتكامل للشبكة العنقودية للتواصل الاجتماعي، كما كان للملاجئ البديلة جزئيًا مثل «تليجرام» وتويتر وغيرهما، الدور الذهبي في الإحلال والاستبدال لخدمات التواصل، وليس لخدمات إبرام الصفقات أو نشر الإعلانات، حيث إن لتلك رواية أخرى.

عند منتصف الليل، وبعد أن هدأت الأحوال، عادت المياه إلى مجاريها، بعد أن تم إرسال عدد من موظفي «فيسبوك» بنيويورك إلى كاليفورنيا ليحاولوا إصلاح العطل يدوياً.. لعل وعسى، لكن الأمر لم يكن بهذا التعقيد، حيث تمكنت الأيادي العبقرية من إصلاح ما أفسدته الساعات الخمس العصيبة التي وضعت العالم في أصعب اختبار له منذ العمل بهذه الأدوات قبل عشر سنوات.

وقبل السنوات العشر لم يكن لدينا لا «فيسبوك»، ولا مرفقاته، كان العالم يعيش على ما تيسَّر من وسائل اتصالات باهظة التكاليف، وكانت الدنيا تنتظر الخبر من صحيفة، أو قناة فضائية ماهرة، أو إذاعة «ذات الحسب والنسب والصيت»، وكنا لا نستخدم هواتفنا «غير الذكية» إلا للرد على المكالمات، وفي أحسن الأحوال استقبال أو إرسال رسائل نصية قصيرة، وكانت تقنية «الفاكس» تلعب الدور الأكثر تأثيرًا في إبرام العقود، وتوصيل البحوث وتوفير الوقت الذي يستغرقه ساعي البريد في القيام بمهامه التقليدية القديمة.

ماذا يحدث لو عدنا إلى عشر سنوات للوراء؟ بالتأكيد سوف نبصر عالمًا بطيئًا، مضحكًا، وسوف تتعطل أعمال بالتريليونات، وأبحاث بملايين الساعات الضوئية، وخسائر في معدل تقدير القيمة التي يتم تجهيزها وفقًا لتقنيات أرخص، ووسائل اتصال قد تكون بالمجان.

العالم تغير تمامًا، وأصبح الشق الافتراضي فيه شقًا حقيقيًا، إن اختفى يختفي العالم، وإن تألق، تألق العالم .. ولنا الله.

