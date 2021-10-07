آراء

في أعقاب أزمة كورونا حصلت الكثير من الأحداث السياسية وأهمها كان التحالف الروسي الصيني بوجه اقتصادي بمبالغَ ضخمة جداً والذي نعلم جميعاً أنهُ لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط بل على جوانب أخرى لا تذكر غالباً بشكلٍ صريحٍ في السياسة. فعلى ضفةٍ يجهلها الكثير ولا يتابعها أحد، في أفريقيا تبني الصين موانئ عدة على مستوى عالٍ بشرط أن تكون هذه الموانئ تحت إدارة الصين لمدة ما يقارب المئة سنة ومن ثم تنتقل إدارتها إلى أفريقيا من خلال مشروع يُسمى الحزام والطريق والذي يهدف إلى بسط السيطرة الصينية على موانئ العالم حيث إن شبكة الموانئ هذه تربط أوروبا وشرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وإن نظرنا بشكلٍ أعمق فهل هذا يعني مد أسطول بحري كامل على طول الموانئ؟ أو المسألة تقتصر على زيادة النمو الاقتصادي فقط؟ هنالك الكثير من الأسئلة فيما يخص هذه النقطة ولكن المؤكد هو بسط موطئ قدم لقوة عسكرية صينية في عدة بقاع مختلفة تؤدي إلى شبكة عنكبوتية كل ما يسقطُ فيها لا يخرج.

أنا أعتقد أن انسحاب أميركا من أفغانستان وسحب قواتها من عدة دول لم يكن خسارةً أو هزيمة، أنا أعتقد أن هذا التمدد هو استعداد لمواجهة التمدد الصيني حتى روسيا، فلم تكن أميركا تحمل ذلك الخوف تجاه الدب الروسي بسبب ضعف روسيا جغرافياً فهي محاطه بدول حلف الـ «Neto» والذي يضم العديد من الدول مثل بولندا واليابان وأميركا و أثر هذا التحالف المرعب والذي من المحتمل أن يمتد أيضاً وصولاً إلى الهند يُمثلُ خطراً كبيراً على الحلم الأميركي فقد يولد الهلال الذي سيجعل أميركا تعود إلى الوراء في القوة العالمية وتقف بجانب بريطانيا التي كانت «بريطانيا العظمى» في يوم من الأيام ولكنها تراجعت إلى الوراء في «القوى».

في ظل هذا التجدد العالمي الذي يشمل كُل الدول، كل شيءٍ يتجدد ويتغير، حتى القوى السياسية تتقلب والتعدد القطبي القادم ساطعٌ وضوحه لمن يمتلك عيناً تنظرُ في سحاب الأحزاب الممطرة وهذه التغيرات فرصةٌ للنهضة وفي نفس الوقت بوابةٌ للهاوية…فكيف ستُدار الأمور من قِبل الضفة العربية؟ وهل سترجع الصين إلى ذلك الزخم الذي كانت تمتلكه في عصر الممالك الثلاث؟ أم سيخرج في طريقها حجر «يلخبط» أوراقها.

