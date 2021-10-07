سمو الرئيس.. «فنش» الطباع

آراء

قرأت في الأسبوع الماضي عبارة في الصحف تفيد بأن مجلس الوزراء يكلف القوى العاملة بإيجاد برنامج وخطة لتوظيف 100 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال أربع سنوات، ومع كامل احترامي لمن كتب التصريح، فلو أتينا بمارد الفانوس السحري وطلبنا منه هذا الطلب فسيقول لنا «معذرة طلبكم مستحيل».

فما السلطة المتاحة للقوى العاملة لإجبار القطاع الخاص على توظيف أبناء الكويت؟ وهل القطاع الخاص بيئة جاذبة للتوظيف في ظل وجود الكوادر والمزايا المغرية في القطاعات الحكومية؟ إضافة إلى عدم وجود الأمان الوظيفي بالقطاع الخاص وإنهاء خدمات الكثير من أبناء الكويت خلال أزمة جائحة «كورونا».

القضية ليست مجرد زرّ، بمجرد الضغط عليه تطلع وظيفة، فالمؤسسات التعليمية تسير عكس سير الحكومة، وخير دليل ما حدث في كلية الدراسات التكنولوجية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قبل عامين، حين تم إقرار خطة دراسية للطلبة، تم بموجبها إلغاء المختبرات والورش والجانب العملي من المواد وأصبحت الكلية تخرِّج طالباً ضعيفاً مهارياً ومهنياً، وكل هذا كان بمباركة الحكومة، بينما كان هناك جانب ايجابي في قطاع التدريب في «التطبيقي» حيث توسعت الهيئة في عقد اتفاقات مع المؤسسات الحكومية واستحداث دبلومات تنتهي بالتوظيف في جهات عديدة مثل الإدارة العامة للمطافيء، والطيران المدني، والداخلية، وشركة نفط الكويت وغيرها من الجهات.

ولكي تستطيع الحكومة تحقيق هذه المعادلة الصعبة وتوظيف أبناء الكويت، أقترح على سمو الرئيس بعض الإصلاحات الجذرية والمتمثلة فيما يلي:

1- إصلاح الخلل بالتعليم ورفع جودته.

2- إصلاح الخلل بهيئة التعليم التطبيقي والمؤسسات التعليمية الأخرى، والتركيز على إكساب المهارة والمهنية.

3- ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل بشقيه الحكومي والخاص.

4- وقف القبول فورا في التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل، سواء في جامعة الكويت أو البعثات الداخلية والخارجية أو «التطبيقي».

5- التركيز على فتح دبلومات تنتهي بالتوظيف والتوسع في هذا المجال لتوفير فرص وظيفية أكثر.

6- الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع القطاع الخاص، واعتباره شريكا استراتيجيا في توظيف أبناء الكويت وحل المعوقات والعراقيل ذات الصلة.

7- التركيز على بند التوظيف في المشاريع الكبرى التي سيتم تنفيذها في السنوات المقبلة وإلزام هذه الشركات الكبرى توفير فرص وظيفية حقيقية للكويتيين بنسبة لا تقل عن 50 %.

8- التركيز على قبول الطلاب والطالبات في المهن والتخصصات النادرة التي تكون نسبة الكويتيين فيها ضئيلة، مثل مهنة التمريض التي لا تتعدى نسبة الكويتيين فيها 07 % رغم رفع مكافأة الطالب فيها إلى 700 دينار شهريا.

9- فتح جامعات حكومية في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل فقط وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمرتكزات وأهداف خطة كويت جديدة 2035.

10 - إيقاف النهج الذي تتبعه الحكومة في اختيار القيادات والذي يعتمد على الواسطة والمحسوبية والمحاصصة، ليكون باختيار الكفاءات القادرة على تحقيق خطة الدولة.

11- إلزام وزارة التربية، ووزارة التعليم العالي، والأمانة العامة للجامعات الخاصة، والهيئة العامة للقوى العاملة، وجامعة الكويت، و«التطبيقي»، بتقديم خطة استراتيجية مرتبطة ارتباطا وثيقا بخطة «كويت جديدة 2035» على أن تحتوي على رؤية واضحة ورسالة هادفة وأهداف ذكية ومؤشرات أداء، يمكن من خلالها، قياس معرفة نسبة تحقيق نجاح هذه الخطط الاستراتيجية ومحاسبة القياديين سنويا على نسب نجاح الخطة.

تلك هي خريطة الطريق التي اقترحها لإصلاح الخلل في البطالة التي نعيشها اليوم، والمتوقع أن تزداد وبشكل خطير جدا خلال السنوات المقبلة بناء على أعداد خريجي الثانوية العامة وخريجي مؤسسات التعليم العالي، والتي تتطلب إيجاد حل سريع لتفادي هذا الخطر المقبل.

وفي مسرحية «بني صامت» للراحل الكبير عبدالحسين عبدالرضا ورفيق دربه الفنان الكبير سعد الفرج، اطال الله في عمره ورزقه الصحة وموفور العافية ردد عبارة شهيرة هي «سعد فنش الطباع» في إشارة إلى أن الخلل بالطباع الذي لم يحسن الكتابة وليس الخلل في من يقرأ ولم يجد القراءة والخطابة، وهذا هو بيت القصيد وعنوان المقال سمو الرئيس «فنش الطباع».

