الحوار الوطني... تفاؤل لمرحلة جديدة

آراء

انطلق الحوار الوطني بمباركة سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وبتوجيه من سموه، والجميع ينتظر نتائج ايجابية لهذا الحوار حتى الوصول الى ما يخدم الوطن والمواطن أولا وأخيرا.

هنا، وفي مثل هذا الموقف في ظل هذه الظروف المعقدة، لابد من تغليب المصلحة العامة وبدء صفحة جديدة وإعطاء الأولوية للقضايا الاصلاحية الشاملة و المستحقة مع التمسك بالدستور ومبادئه.

نتمنى أن يكون هذا الحوار مدخلا للاصلاح الشامل وتهيئة الأجواء وتوحيد الصفوف وتعزيز التعاون والوصول الى حلول للقضايا محل الاختلاف بين المعنيين بالحوار، وياليتهم ينطلقون مما هو متفق عليه وتثبيته، ومن ثم البحث عن مواطن توافق للنقاط محل الاختلاف أو الخلاف في الرؤية والمعالجة، ونحن على ثقة بأنها ستكون انطلاقة مميزة للتعاون الحكومي- البرلماني.

فتوقيت هذا الحوار الوطني يأتي في مرحلة هامة وحساسة، وأمامنا تحديات اقتصادية وسياسية، خصوصا ما عاناه الاقتصاد الكويتي إثر جائحة «كورونا» وغير خفي على أحد أن الجميع تأثر، سواء على مستوى الأشخاص أو القطاع الخاص، وحتى الحكومي، وهناك استمرار في المعاناة من آثار هذه الجائحة.

إننا مقبلون على بدء دور انعقاد لمجلس الأمة، وهنا لزام على المعنيين تهيئة الأجواء السياسية لتجاوز العقبات التي واجهتها العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال دور الانعقاد الماضي وما صرّح به بعض النواب خلال العطلة البرلمانية من تهديد ووعيد، طالا أغلب الوزراء، ومن هنا فإن توقيت هذا الحوار جاء في محله وبمكانه.

فليكن التفاؤل وحسن العنوان الحقيقي لهذا الحوار وما سينتج عنه لاننا فعلا بحاجة الى مثل هذه الحوارات خلال هذه المرحلة، خاصة أن الجميع كان ينادي بحوار وطني للخروج من عنق الزجاجة والوصول بالكويت وأهلها الى بر الأمان. ورغم أهمية هذا الحوار وفي هذه المرحلة بالذات، من المحزن أن نرى أصواتا مشككة ومنتقدة حتى قبل أن ينطلق الحوار. فلنحكِّم لغة العقل ولغة المصلحة العامة، لا يعنينا الاشخاص ولكن المهم هو نتائج هذا الحوار ومدى نجاحه والوصول الى حلول لنقاط والقضايا محل الاختلاف، ومعالجة الشائك منها بأسرع وقت ممكن، وبرؤية واحساس كبير بالمسؤولية إزاء الوطن وأبنائه .

جميع أبناء الكويت سيضعون المصلحة العامة قبل أي شيء ولابد من إنجاح حوار وطني، جاء بتوجيه ومباركة من سمو امير البلاد، حفظه الله.

وفي الختام اقول حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه .

