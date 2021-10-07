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مال وأعمال

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هبط إلى 3 مليارات مع اختراق الخام الكويتي 80 دولاراً لأول مرة منذ 2018

العجز ينهار أمام ارتفاعات النفط القياسية


اخترق برميل النفط الخام الكويتي، حاجز الـ80 دولاراً، للمرة الأولى منذ العام 2018، حيث سجل 80.76 دولارا بفعل تنامي الآمال في التعافي الكامل من جائحة كورونا وسط زيادة الطلب على النفط الخام، ويأتي كذلك في اعقاب اجتماع تحالف «أوبك+» والالتزام بالاتفاق القائم بشأن الزيادة التدريجية في إنتاج النفط بدلا من تقديم المزيد من الإمدادات إلى السوق.
فيما يؤشر هذا الأمر لتراجع عجز الميزانية العامة للدولة، وفقاً للسعر الحالي لحدود 3 مليارات دينار، حيث إن سعر التعادل المطلوب هو 90 دولاراً للبرميل.
وقالت منظمة «أوبك +» في بيان، إنها «شددت مجددا على الالتزام بخطة ضبط الإنتاج»، في إشارة إلى اتفاق سابق تضخ بموجبه 400 ألف برميل يوميا إضافية إلى السوق خلال نوفمبر.


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