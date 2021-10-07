«المركزي» وقَّع مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية

مال وأعمال

سعيًا لتعزيز التعاون والتنسيق بين بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية في اطار القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وقع بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية صباح أمس 6 أكتوبر 2021 في مقر بنك الكويت المركزي مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ومكافحة تمويل الارهاب.

جاء ذلك في بيان مشترك لبنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية، حيث أشار محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل، الى أن توقيع المذكرة هو خطوة إضافية في سبيل تعزيز التعاون المستمر بين الجانبين، مضيفًا أن البنك المركزي يحرص دومًا على تقديم كل الدعم لترسيخ استقلالية عمل وحدة التحريات المالية الكويتية، وتسهيل أدائها للمهام والأدوار المنوطة بها، بحكم رئاستها للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وبحكم الصلاحيات المخولة للوحدة بموجب قانون انشائها.

من جانبه، قدم رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية باسل أحمد الهارون الشكر لبنك الكويت المركزي على تعاونه ودعمه المتواصل للوحدة في أداء مهامها، ودوره في وضع منظومة رقابية متكاملة للتحقق من التزام جميع الوحدات الخاضعة لرقابته بالمتطلبات القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، كما أشاد بالتواصل الوثيق والمستمر بين الجانبين في هذا الشأن. واختتم البيان بالقول ان المذكرة التي دخلت حيز التنفيذ بدءًا من تاريخ توقيعها، تتضمن عقد لقاءات دورية بين الطرفين بغرض المراجعة الدورية لتحقيق مزيد من التكامل في آليات العمل واجراءاته بين أجهزة الدولة، وتعزيز الجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

