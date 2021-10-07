العيسى: 28 وكالة سيارات و44 علامة تجارية في «KFH Auto»

مال وأعمال

قال المدير التنفيذي للسيارات والمعدات في «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، عاهد العيسى: ان تجربة «بيتك» في مجال السيارات ارتبطت بمسيرته منذ نشأته وواكبت مراحل تطوره، مبينا انها بدأت بالسعى لدى وكلاء السيارات لتوفير احتياجات العملاء من السيارات على تعدد انواعها وفق البيوع الاسلامية، وبشكل فردي محدود، ثم تطورت العلاقة مع وكالات السيارات، فتم استئجار معرض صغير لعرض بعض السيارات الجديدة والمستعملة في منطقة شرق، ثم ارتأى «بيتك» انشاء معرض مستقل لعرض انواع السيارات المختلفة بالتعاون مع الوكلاء وتسميته «معرض المعارض»، لانه كان يضم جميع وكلاء السيارات تقريبا تحت سقف واحد، ثم ألحق به معرض للسيارات المستعملة، وقد كان هذا الاسلوب هو الاول من نوعه بالمنطقة وبالشرق الاوسط، ما يوفر على العملاء الوقت والجهد ويتيح لهم بسهولة فرصة المقارنة بين المزايا والاسعار، كما يجمع بين العميل (المشترى) والوكالة (البائع) ومصدر التمويل (بيتك).

معرض KFH Auto

وأضاف العيسى خلال مقابلة مع مجلة المصارف: ان معرض بيتك للسيارات KFH Auto هو الأكبر والاحدث على مستوى الشرق الاوسط، ويقع على مساحة 38 الف متر مربع، منها صالة عرض مساحتها 17 الف متر مربع، تتسع لاكثر من 200 سيارة، ويضم المعرض اكثر من 28 وكالة سيارات و44 علامة تجارية بين سيارات ودراجات نارية ومائية وقوارب بحرية، ويمثل مدينة متكاملة تضم كل ما يتعلق ببيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة والمركبات الاخرى، بالاضافة الى منتجات التأجير والتثمين وخدمات المرور والتأمين، بالاضافة الى قسم خاص للسيدات، ويعمل المبنى بنظام المباني الذكية، ويضم مواقف لشحن السيارات الكهربائية.

وأوضح ان هذه التجربة غير المسبوقة نقلها كثيرون فيما بعد بمعارض شبيهة في منطقة الخليج والشرق الاوسط، لكن ظل لـ«بيتك» السبق في تقديم وتحقيق الفكرة المتميزة، وتعد قيمة مضافة وانجازاً غير مسبوق في سوق السيارات في الكويت.

وأضاف العيسى ان «بيتك» استطاع أن يصنع لنفسه علامة متميزة في مجال تمويل شراء السيارات واستئجارها، واستفاد من مزاياه المتعددة مئات الآلاف من العملاء، ونجح في دعم التاجر الكويتي ووكالات السيارات، وتحريك عجلة الاقتصاد، ويوفر للعملاء سلعة مهمة وهي السيارة، بتسهيلات ائتمانية متميزة وآمنه، مبينا ان «بيتك» يواصل تطوير خدماته ومنتجاته بشكل جعل منه محركاً أساسياً للسوق، حتى احتل «بيتك» موقع الريادة وله الحصة الكبرى في السوق رغم تزايد المنافسة.

منصة إلكترونية

ولفت العيسى الى ان «بيتك» ينفرد على مستوى السوق بتوفير منصة الكترونية تضم مجموعة من الاختيارات المتميزة حول السيارات، وتتضمن عروضا ومزايا للسيارات الجديدة والمستعملة والتأجير بنوعيه «التأجير مع المواعدة بالتملك والتأجير مع الصيانة» مع بعض الخدمات والمنتجات الاخرى الوثيقة الصلة بمجال السيارات مثل التأمين وعرض السيارة للبيع من قبل العملاء، وافضل عروض السيارات المتاحة والحاسبة الالكترونية لمعرفة الاقساط، حيث تلقى المنصة اقبالا كبيرا من العملاء والمهتمين بسوق السيارات والباحثين عن التطورات في هذا المجال.

وأضاف ان «بيتك» دشن المنصة الالكترونية الخاصة بخدمات وعروض السيارات على موقعه على الانترنت kfh.com/auto، في خطوة هي الاولى من نوعها على مستوى الكويت، حيث يستطيع العملاء التعرف من خلالها على اخر عروض السيارات من «بيتك» واختيار ما يناسبهم، والتقدم بطلب شراء او تأجير، من خلال نموذج الكتروني على الموقع. وبذلك تكون المنصة بمنزلة البوابة الأولى لكل من يرغب في اقتناء أو تأجير سيارة، كما يقوم فريق متخصص ومؤهل بتحديث البيانات ومتابعة العملاء من بداية تقديم طلب الخدمة وحتى إتمام عملية البيع او التأجير.

وذكر العيسى ان المنصة تعبر عن توجه «بيتك» لتوسيع خدماته الالكترونية، لتوفير الوقت والجهد، حيث يمكن الدخول الى المنصة من خلال متصفح الانترنت أو الموبايل، ومصممة لتناسب استخدامات الأجهزة المحمولة بسهولة وبأعلى مستويات الأمان والدقة ولتعزيز القيمة الكبيرة للمنصة الالكترونية kfh.com/auto، وتم التركيز على أن تتميز بالبساطة في التصميم وسهولة الاستخدام مع عرض أفضل الحلول المصرفية لتمويل شراء السيارات الجديدة أوالمستعملة أو اختيار أحد عروض التأجير مع المواعدة بالتملك أو التأجير مع الصيانة المتوافرة بمعارض «بيتك» للسيارات بحيث يتمكن العميل من اتخاذ أفضل القرارات وتقديم الطلب بكل يسر وسهولة.

وأوضح ان معرض بيتك للسيارات KFH Auto يصنف من المباني الذكية التي تجمع بين عناصر الاستدامة والتقنية الحديثة، وتلعب المباني الذكية دورا اساسيا في عوامل الاستدامة الثلاثة: الانسان والبيئة والاقتصاد، لكن الذكاء الاكبر كان في نجاح «بيتك» في تجميع جميع عناصر العملية البيعية في مكان واحد» (البائع والمشتري ومصدر التمويل)، بالاضافة الى الاجراءات المتعلقة بالبيع والشراء للسيارات التي تقدمها الجهات الرسمية مثل المرور والتأمين وغير ذلك، ما جعل من عملية الشراء متعة.

خدمات ومنتجات

وقال العيسى: «من الخدمات التي تقدم من خلال المعرض: بيع سيارات الوكلاء، بيع السيارات المستعملة المكفولة التي حظيت بصيانة دورية لدى الوكلاء، بيع الدراجات النارية والدراجات المائية (الجت سكى) والطراد والمعدات البحرية، «تمويل السيارات والاستلام بالخارج»، التأجير التشغيلي والتمويلي للسيارات «للافراد والشركات»، خدمات السيدات، تمويل السيارات من المكاتب التجارية والأفراد بجميع أنواعها وأحجامها، سواء كانت جديدة أو مستعملة، خدمة تمويل قطع غيار السيارات والاكسسوارات، وخدمة بيع الامانة.

التسهيلات والمزايا

وأشار العيسى الى ان «بيتك» يقوم بتلبية احتياجات العملاء من تمويل بيع وتأجير السيارات من خلال برامج ميسرة تناسب المركز المالي للعملاء، وحسب الضوابط والتعليمات والشروط والأحكام، لكن ثمة مزايا كثيرة نوفرها لعملائنا منها تواجد «بيتك» لدى معظم وكالات السيارات، وانتشار معارض «بيتك» باهم المناطق. وأكد حرص «بيتك» على خدمة العملاء بأفضل الطرق التمويلية من خلال برامج بيعية وتمويلية ميسرة (نقدا - التمويل - التثمين - بيع الأمانة – التأجير).

وأضاف انه من ابرز الحلول والمزايا التمويلية التي يقدمها «بيتك»: كفالة ومزايا الوكيل- البيع نقداً أو بالأقساط وبأسعار تنافسية، فترة سداد مناسبة، مرونة في طريقة السداد (خصم راتب- تحويل بنوك)، كفالة المقيم للمقيم. وعن خدمة تمويل السيارات بالكويت والاستلام بالخارج، أوضح العيسى انها تشمل السيارات الجديدة والمستعملة، وتتيح خدمة «ادفع في الكويت واستلم السيارة في الخارج» التي يقدمها «بيتك» حصريا، لشرائح متعددة من العملاء اقتناء السيارات التي تناسبهم، واستلامها في 4 دول هي: مصر والأردن والولايات المتحدة وتركيا، بالتعاون مع موردين معتمدين في الكويت. وتتوافر الخدمة لجميع العملاء من الكويتيين أو المقيمين، ولايشترط تحويل رواتبهم، بل يكفي انطباق الشروط والضوابط الائتمانية. وتسهل الخدمة اقتناء السيارات التي يرغب العملاء في شرائها، واستلامها مباشرة في الدول المذكورة، بينما يتم سداد اقساطها من خلال «بيتك» في الكويت، ما يجعلها احد الحلول التمويلية السهلة على العملاء. وتناسب الخدمة ابناء الدول الأربع العاملين في الكويت، وكذلك رجال الاعمال والمستثمرين الكويتيين في تلك الدول، بالاضافة الى الطلبة الكويتيين الدارسين فيها. ومن المزايا الاخرى، تمويل لغاية 25 الف دينار، وفترة سداد حتى 5 سنوات مع نسب أرباح تنافسية، ومتطلبات انجاز المعاملة لا تختلف عن انجاز أي معاملة شراء سيارة داخل الكويت.

باقات وخصومات حصرية

وقال العيسى ان «بيتك» أول من طرح خدمات التأجير التمويلي في السوق، بمزايا تسمح لعملاء «بيتك» بأن يقودوا سيارة تناسب احتياجاتهم لفترة تصل الى 5 سنوات شاملة التأمين التكافلي الشامل، وضمان المصنع وتقديم سيارة بديلة في حال صيانة أو اصلاح السيارة المؤجرة، بالاضافة الى ميزة الخصم عند السداد المبكر، ويخير العميل بين شراء السيارة أو اعادتها لـ«بيتك» عند نهاية عقد التأجير. ويوفر «بيتك» تشكيلة واسعة من معظم العلامات التجارية المرموقة، ما يقارب 80 موديلا، ضمن برنامجي التأجير التشغيلي والتمويلي.

ويتميز «بيتك» بتقديم افضل الخدمات لعملائه (الأفراد والشركات) بتوفير تشكيلة واسعة من أحدث أنواع السيارات مع المرونة في تقديرالقيمة الايجارية، ومدة عقد التأجير، بالاضافة الى الصيانة الشاملة والتأمين الشامل التكافلي، وسيارة بديلة، وخدمة المساعدة على الطرق، وامكانية السفر بالمركبة المؤجرة وفق الشروط والأحكام.

