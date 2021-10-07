1,167مليون دينار كلفة 139 مستشاراً لـ15 وزيراً

مال وأعمال

أثار قرار مجلس الوزراء، بشأن تحديد الحد الأقصى لمستشاري الوزراء، موجة من الحيرة والاستغراب لدى المواطنين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحدد القرار للوزير الذي يحمل حقيبتين وزاريتين 13 مستشاراً 10 من المتقاعدين و3 من غير المتقاعدين، والوزير الذي يحمل حقيبة واحدة له 5 مستشارين كلهم متقاعدون. ووفقاً لاحصائية لـ«النهار»، فان المطلوب 139 مستشاراً لـ15 وزيراً، منهم 8 يحملون حقيبتين وزاريتين ويحتاجون 13 لكلٍ منهم، و7 يحملون حقيبة واحدة يحتاجون 5 مستشارين، وباعتبار راتب 700 دينار للمستشار تصبح الكلفة السنوية لهؤلاء المستشارين 1.167 مليون دينار.

