«زين» شاركت في تدشين منظومة العدادات الذكية

مال وأعمال

شاركت «زين» بحفل تدشين منظومة العدادات الذكية، وذلك خلال الحفل الخاص الذي أقيم في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بحضور وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. مشعان العتيبي والرئيسة التنفيذية لشركة زين الكويت ايمان الروضان، وذلك ضمن شراكة «زين» مع الوزارة لادارة أنظمة عدادات قراءة المياه والكهرباء الذكية في البلاد.

وخلال الكلمة التي ألقتها في الحفل، قالت ايمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: «انه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن تكون زين شريكا استراتيجيا للقطاع الحكومي ممثلا في وزارة الكهرباء والماء، وداعمة لنجاح واطلاق مشروع العدادات الذكية الذي بدأناه في عام 2017 ليكون من أولى ثمار التحول الرقمي الحقيقي في الكويت».

وأضافت الروضان بقولها: «ان مشروع العدادات الذكية يعتبر من أكبر المشاريع في قطاع الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الدولة، حيث يبرز الرؤية الجادة للحكومة نحو تبني المزيد من تطبيقات الحكومة الالكترونية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص لتقديم قيمة مضافة للمواطنين».

وأشارت الروضان الى أن المشروع سيوفر مرونة وسهولة في التعاملات مع العميل والمستهلك لخدمات الوزارة، وسيقدم أيضا المزيد من المعلومات الخاصة بمعدلات الاستهلاك وكيفية تقنين أو التحكم في معدلات الاستهلاك، اذ ستضيف هذه المنظومة قيمة كبرى للدولة لمتابعة وتحفيز سداد فواتير الكهرباء والماء عن طريق الدفع الالكتروني بكل سهولة ويسر، خصوصا مع نضج السوق الكويتي في تبني واستخدام التطبيقات الالكترونية وقنوات الدفع الالكتروني.

وتابعت بقولها: «نحن اليوم، ولله الحمد، نجني معا ثمار مشاركة القطاع العام ووزارة الكهرباء والماء في رحلة التحول الرقمي، التي بدأناها معا في عام 2017».

وبينت الروضان قائلة: «ايمانا منا بدور التكامل بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التحول الرقمي في الدولة، بدأنا في زين بتسخير امكاناتنا التكنولوجية لخدمة أهداف التحول الرقمي الحكومية منذ فترة ليست بالقصيرة، فنحن نؤمن بأن للتكنولوجيا دورا متزايدا في شتى نواحي الحياة».

وأضافت: «باعتبارنا مزودا رائدا لأحدث الحلول الرقمية، فقد شاركنا القطاع العام في الكثير من المشاريع الحيوية بمختلف المجالات، لعل أبرزها تطويرنا لمنصة «شلونك» لمتابعة الحجر الصحي المنزلي بالتعاون مع وزارة الصحة، وتقديمنا حلول المناطق الآمنة بالتعاون مع الجمعيات التعاونية، وتطويرنا لتطبيق Kuwait TV المبتكر بالتعاون مع وزارة الاعلام، هذا بالاضافة الى دعمنا جهود الدولة أثناء الجائحة من خلال تزويد حلول الاتصال عن بعد، وغيرها من الأمثلة».

وأوضحت الروضان بقولها: «أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر جميع الفرق التي عملنا معها في وزارة الكهرباء والماء منذ بداية العمل في هذا المشروع، وأؤكد التزامنا الكامل بتسخير امكانياتنا البشرية وخبراتنا بالشكل الذي يعزز شراكاتنا مع الجهات والمؤسسات المختلفة في المجتمع الكويتي».

واختتمت الروضان: «ان زين مستعدة دائما لطرح أحدث الحلول الذكية التي تمكن من تحقيق الأهداف التنموية للدولة، خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة البنى التحتية للمؤسسات الحكومية للمساهمة في رفعة وازدهار وطننا الغالي تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما».

ويتمثل دور «زين» في هذا المشروع الحيوي في ادارة أنظمة العدادات الذكية المتوافقة مع أعلى المواصفات العالمية، وادارة قاعدة بيانات ضخمة مخصصة للمشروع. هذا، الى جانب توفير وادارة نظام فوترة الكتروني آمن وسهل لتحصيل المبالغ عن طريق الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال تطبيق MEW المجاني للهواتف الذكية بنظامي iOS وAndroid لمراقبة استهلاك الماء والكهرباء ودفع المبالغ المستحقة وتذكير المستخدم بدفع المبلغ عن طريق الاشعارات، كما قامت زين بابتكار أنظمة دفع شبيهة بتلك التي تقدمها الشركة لعملائها، حيث سيتمكن المواطنون والمقيمون من دفع مستحقات الماء والكهرباء مسبقا أو بشكل آجل، وذلك وفق ما يناسب احتياجاتهم.

ويعكس هذا التعاون دور «زين» الرئيس في تزويد أحدث الحلول والخدمات التكنولوجية لكبرى المؤسسات والجهات من القطاعين العام والخاص، وذلك بما يسهم بالارتقاء برفعة وازدهار الكويت على جميع المستويات والأصعدة، خاصة أن «زين» جزء من القطاع الخاص الكويتي الذي يعتبر شريكا استراتيجيا في خطط التنمية للدولة، بل إحدى ركائزها الأساسية.

