«يورك تاورز» العقارية بجورجيا تخطط لإنشاء فرع بالكويت

مال وأعمال

تخطط شركة يورك تاورز لفتح فرع جديد لها في دولة الكويت وذلك في اطار رؤية شركة الطموحة والتي تتمثل في تلبية احتياجات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في الاستثمار العقاري في جورجياو جذب مزيد من العملاء في الأسواق الخليجية.

وصرح رئيس مجلس الادارة «عمرو الأبوز»، بأن الشركة متواجدة بالفعل في معظم الدول الخليجية والعربية، ولكنها تسعى الى مزيد من التوسع، حيث يكمن عملها في مساعدة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية ناجحة ذات عوائد مرتفعة وآمنة في نفس الوقت.

قال «الأبوز» إن جورجيا تتمتع باقتصاد قوي وواعِد للغاية، وهناك مؤشرات ايجابية كثيرة توضح الزيادة الملحوظة في ثقة الأجانب للتملك في جورجيا، حيث كان لشركة يورك تاورز نصيب الأسد في عدد العقارات المباعة للأجانب، فوصلت نسبتها الى 70% من اجمالي مبيعات الشركة، كان معظمها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع «الأبوز»: ان المشترين الأجانب كانوا يمثلون 8% من سوق العقارات في العاصمة الجورجية تبليسي في عام 2019 قبل تفشي «كوفيد-19»، حيث كانت نسبة المشترين الأجانب للمنازل في تبليسي في طريق زيادة مطردة منذ عام 2015، كما كان مواطنو روسيا وايران وأوروبا هم المحركين الرئيسين لطلب الأجانب على العقارات بأفضل المناطق السكنية في تبليسي. ووسط هذه المؤشرات الايجابية للزيادة الملحوظة في ثقة الأجانب للتملك في جورجيا، كانت شركة يورك تاورز هي صاحبة النسبة الأكبر لعدد العقارات المباعة للأجانب في جورجيا، حيث وصلت الى 70% من اجمالي مبيعات الشركة كان معظمها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

واضاف الأبوز: ان الجميع يعرف أن أعوام الوباء 2020 و2021 ليست المقياس للحكم على مستقبل الاستثمار العقاري في جورجيا أو في أي دولة أخرى، فعلى سبيل المثال، قد ارتفعت نسبة تملك الأجانب بوجهة جورجيا السياحية الأهم مدينة باتومي من 14% في عام 2015 الى 36% في عام 2019. وهذا هو الأداء الحقيقي الذي يمكننا الحكم عليه.

و يرى خبراء «يورك تاورز» أنه يمكن تنويع قاعدة الجنسيات المتملكة في باتومي بما يتماشى مع تنوع السياحة فيها، حيث سيعمل الزوار كسفراء يروجون لجمال المدينة الساحلية وروعة الاقامة بها. واشار الأبوز الى أنه لا يمكن اجمالا انكار تأثير جائحة «كوفيد-19» على سوق العقارات ليس فقط في جورجيا بل في العالم كله، ولكن جورجيا هي بالفعل صاحبة تجربة ناجحة بكل المقاييس، وكان صيف 2021 شاهدا بقوة على هذا النجاح حيث سرعان ما حقق سوق العقارات بها انتعاشا مفاجئا وكبيرا.

واضاف «ان الأمر الواضح هو أن الطلب الدولي المتزايد على التملك في جورجيا لم يتحول عنها أبدا، بل انها ظروف الوباء، ونحن نتوقع وصول نسبة شراء العقارات في جورجيا من قبل الأجانب الى أرقام قياسية جديدة بمجرد انهاء كل القيود المفروضة على السفر حول العالم».

ووفقا لنتائج آخر تقرير فان عدد الشقق المباعة في جورجيا في شهر يوليو 2021 حققت أعلى معدل مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020 وقريب جدا من المعدل الكبير الذي تم تحقيقه في نفس الشهر من العام 2019 قبل بداية الوباء، حيث تم بيع حوالي 2000 شقة جديدة بمساحة اجمالية بلغت 135 ألف متر مربع، وهي زيادة قدرها 21% عن نفس الشهر من العام السابق، في حين أن نسبة المبيع لم تتراجع سوى بمعدل 5% فقط عن العام 2019، حيث كان السوق العقاري في جورجيا حينها في أوج نشاطه، وهذا يشير بالتأكيد الى اقتراب سوق العقارات الجورجي من العودة الى قوته الكبيرة قبل بدء الوباء.

