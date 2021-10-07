القيمة السوقية لـ«أرامكو» تخطَّت تريليوني دولار

مال وأعمال

ارتفعت القيمة السوقية لشركة «أرامكو» السعودية الى أكثر من تريليوني دولار، لأول مرة منذ ديسمبر 2019، مدعومة في ذلك بالمكاسب الكبيرة التي تسجلها أسعار النفط مؤخرا والتي تقترب حاليا من أعلى مستوياتها في 7 سنوات. سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، (تاسي) خلال تعاملات، أعلى مستوى له في أكثر من 15 عاما، بعد أن ارتفع بنحو 1% ليصل الى مستوى 11654 نقطة، وهي أعلى مستوى له منذ شهر يونيو من عام 2006، ومنذ بداية العام حقق المؤشر مكاسب بنحو 34%. قفز سهم «أرامكو» المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بأكثر من 2% خلال تعاملات أمس، مسجلا سعر 37.85 ريالاً، في حين سجل مطلع الجلسة سعر 38 ريالا، وهو أعلى مستوى له منذ 17 ديسمبر 2019.