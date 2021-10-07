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مال وأعمال

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«تشجيع الاستثمار»: «إكسبو دبي» يساهم في استقطاب المستثمرين


أشارت مديرة ادارة النافذة الموحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بيبي معرفي الى أن «مشاركة الكويت في المعرض العالمي (اكسبو دبي 2020) فرصة مميزة تسهم في تشجيع واستقطاب المستثمرين المحتملين من مختلف دول العالم وتوفير سبل الدعم للعملية الاستثمارية داخل البلاد».
وقالت معرفي في تصريح صحافي ان «هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تعد احدى أذرع الاقتصاد الوطني في الكويت وتضطلع بشكل أساسي الى القيام بالترويج للاستثمار وتسهيل اجراءات دخول المستثمرين وخلق فرص عمل في السوق الكويتي، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035».
وأضافت ان «مشاركة الهيئة في الجناح الكويتي تعد فرصة مميزة لعرض آخر التطورات الاقتصادية والاستثمارية والقيام بالتواصل المباشر للراغبين في الاستثمار بالبلاد».
وأوضحت أن «الهيئة تقوم من خلال مقرها المشارك في جناح الكويت في (إكسبو دبي 2020) بمساعدة الدول والجهات الراغبة في الاستثمار والبحث عن الفرص الجديدة والمتاحة في الكويت بالتقديم على طلبات الاستثمار من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بالهيئة».
وقالت ان «فريق الهيئة في جناح الكويت بمعرض اكسبو موجود طوال فترة المعرض العالمية للرد على الاستفسارات وتلقي طلبات الاستثمار من مختلف الجهات الدولية».


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