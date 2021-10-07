«إن سي إم للاستثمار» أطلقت حملتها التوعوية لسرطان الثدي

مال وأعمال

أعلنت شركة ان سي ام للاستثمار عن اطلاقها لحملة توعوية للوقاية من سرطان الثدي تحت شعار «لأنكي غالية»، حيث تتزامن الحملة مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام.

وقالت شركة ان سي ام للاستثمار في بيان صحافي، إن اطلاقها للحملة يأتي في اطار المسؤولية الاجتماعية للشركات حيث تتبنى ان سي ام للاستثمار دورا توعويا فعالا تجاه جميع فئات المجتمع.

وفي هذا الصدد صرحت ايمان الحلبي، رئيس قسم المطابقة والالتزام في شركة ان سي ام للاستثمار أنه مع حلول شهر أكتوبر وارتداء أبرز مدن العالم اللون الوردي، تحرص شركة ان سي ام للاستثمار على المشاركة في التوعوية من هذا المرض، لاسيما بأن الفحص المبكر يسهم برفع نسب الشفاء ويسرع في وقت التعافي».

وأشارت الحلبي الى أن شركة ان سي ام للاستثمار لها دور كبير في المسؤولية الاجتماعية حيث تحرص الشركة على التوعية من الأمراض الضارة وذلك من منطلق «الوقاية خير من العلاج»، مشددة على مكانة المرأة في المجتمع وكفاءتها في مجال عملها وأهمية الحرص على تمكينها بكل الوسائل، وبذلك تأتي صحة المرأة والتوعية في وقايتها من الأمراض لتكون أولوية، ومسؤولية تتبناها الشركة وتحملها على عاتقنا على مدى السنوات.

وشددت الحلبي على ضرورة التشجيع على الفحص المبكر لسرطان الثدي واتباع اجراءات الوقاية اللازمة التي ينصح بها الأطباء ومتابعة آخر الأخبار والتطورات فيما توصل اليه العلم الحديث من وسائل تساعد على تقليل نسب الاصابة بسرطان الثدي.

وأوضحت أن الحملة تهدف الى زيادة الوعي تجاه مخاطر مرض سرطان الثدي الذي يعتبر تهديدا حقيقيا لصحة المرأة، ويتطلب كشفا دوريا للحد من مخاطر الاصابة به.

