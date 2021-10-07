الكافيهات.. ديوانية الشباب العصرية

الخميس Al wanees

يفضل الكثير من الشباب محبي الجلوس على الكافيهات قضاء يوم الخميس في كافيهات العارضية الصناعية حيث الهدوء الذي يسيطر على المكان واصبحت هذه المنطقة ملاذا لاستقبال الشباب على مدار الساعة خاصة مع الانواع المميزة من المشرعات التي توفرها والتي اصبحت مميزة بها عن مثيلتها.

وغالبية اصحاب الكافيهات من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين عانوا الامرين خلال فترة الجائحة والتي تعرضت خلالها كافة الانشطة التجارية والاقتصادية الى ازمات متعددة نتيجة الاغلاقات والحظر الكلي وغيرها.

واليوم النهار في منطقة العارضية الصناعية حيث اصبحت ملتقي للشباب بفضل احدث التجهيزات للكافيهات والمطاعم والتي وفرها اصحاب الكافيهات في المنطقة وفي مقدمتها كافية كوف كافية التي يفضلها الشباب لقضاء اوقاتهم وتمتع بالخدمات المميزة التي يقدمها.



ويقول محمد الديحاني مالك كافيه كوف ان الاستثمار في الكافيهات يحتاج الى صرف وتوفير افضل الخامات سواء من السوق المحلي او المستوردة وذلك لان الكويتي فاهم وواعي باحدث انواع المشروبات والاغذية نتيجة كثرة سفرياته في الخارج وبالتالي لابد ان تكون هذه المشروبات على ذات المستوي من الجودة العالية خاصة ان هناك عدد كبير من الكافيهات تتنافس على تقديم اعلي مستويات الخدمة.

واضاف الديحاني ان لدي فرعين من كوف كافية في العارضية الصناعية والجهراء ونقدم فيهم كافة انواع المشروبات الساخنة والباردة اشهرها السبانيش لاتية بالاضافة الى مشروبات الموهيتو خوخ وتفاح والفروالة، كما نقدم كافة انواع الحلي الكيك والكوكيز.

واشار الديحاني الي ان الكافية لديه يتميز بالديكورات الشبابية المميزة والتي تعطي انطباع متجدد وشبابي لدي رواد الكافية بالاضافة الى الخدمة المميزة حيث ان لدي فريق عمل من ذوي الخبرة والمتخصصين في المشروبات وذلك من اجل تقديم افضل خدمة. ويري مدير كوف كافيه احمد فتح الله ان اصبحت كافيهات العارضية الصناعية ملتقي للمشاهير الذين يسعون للجلوس مع ربعهم في هدوء بعيدا عن صخب الكافيهات في الديرة او في المراكز التجارية التي تشهد زحاما كبيرا.



واضاف من بين المشاهير لدينا فيصل الديحاني وهو واحد من مشاهير السوشيال ميديا ويتابعة ما يقارب من نصف مليون شخص، بالاضافة الى اخرين الذين يفضلون الاستمتاع بالاجواء التي يوفرها سواء في داخل الكافية او في المنطقة الخارجية.

وذكر فتح الله ان الكافيهات اصبحت البيت الثاني لكثير من الشباب في الاجازات الاسبوعية، وذلك لقلة منافذ الترفيه التي تسمح للشباب بالتجمع وقضاء اوقات ممتعة بعيد عن زحام المولات. ومن جانبه، اوضح مدير كوف كافية السيد البوتلي اننا مشكلتنا الوحيدة هي المحافظة على المستوي الذي بلغه الكافيه حيث اصبح ملتقي للشباب مع جودة وتميز المشروبات التي نقدمها والتي يتم استيرادها خصيصا للكافية، لافتا الى اننا نوفر خدمة الطلبات الداخلية والخارجية للسيارات بالاضافة الى خدمة توصيل الطلبات ديليفري. وزاد أن اهم ما يميّز الكافيهات ديكوراتها مميزة و الأجواء التي توفرها، ووجود مواقف للسيارات لافتا الى ان اختيار موقع الكافية يكون مهماً للشباب.