بدرية العدساني: «الهندسة المعمارية».. مساحة من الإبداع

الخميس Al wanees

كشفت المهندسة بدرية العدساني عن أن المرأة في مجتمعاتنا العربية مازالت تحاول بشتى الطرق اثبات كفاءتها بلا جدوى بسبب تولي الرجال هذه المناصب وتمسكهم بها. وكل النساء اللاتي وصلن الى مناصب ومراكز لم تكن الطرق مسخرة لهن بل أخذنها بذراعهن وشكرا لهن ألهمننا. وأضافت العدساني في حوارها مع النهار: يجب على المرأة ان تثق بالمرأة وتدعمها، لا ان تكون هي العدو الاول لها ولنجاحها، ولفتت الى انه لو كانت مسؤوليات الاسرة موزعة في مجتمعنا بشكل أفضل ولم تتحمل المرأة مسؤولية البيت والأولاد كاملة لرأينا نجاح النساء والرجال في تكافؤ. وإليكم الحوار:



? هل نجحت المرأة في الإدارة؟ وكيف؟

? السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل أُعطيت المرأة فرصة لتولي منصب اداري واستلام كل المهام من دون تدخل ذكوري؟ مع العلم انها دخلت هذا المجال منذ قرون عدة ونجحت فيه وأثبتت جدارتها. لكن مع الأسف المرأة في مجتمعاتنا العربية مازالت تحاول بشتى الطرق اثبات كفاءتها بلا جدوى بسبب تولي الرجال هذه المناصب وتمسكهم بها. وكل النساء اللاتي وصلن الى مناصب ومراكز لم تكن الطرق مسخرة لهن بل أخذنها بذراعهن وشكرا لهن ألهمتنا.

? هل هناك تنافس في مجال الهندسة بين الرجل والمرأة؟ كيف؟

? نعم، هناك منافسة شريفة عند البعض ولكن المجتمع عادة يفضل الرجال على النساء بسبب انشغالهن بواجباتهن المنزلية وأولادهن حيث تتطلب منها جهداً كبيراً ووقتاً أكثر للوصول الى المراحل التي يستطيع الوصول اليها الرجل الذي يعتمد على زوجته لرعاية أبنائه.

? ماذا يميز المرأة في الادارة؟ وهل للعاطفة دور في هذا الجانب؟

? انا ماشوف ان في شي يميز المرأة بالادارة وبنفس الوقت ماشوف شي يميز الرجل بالادارة. جنس الانسان ما له أي علاقة بقدرته الادارية. في من الجنسين فاشلين اداريا وفي من الجنسين مبدعين اداريا. كل يعتمد على الشخص نفسه. اول شي هل هو متعمق بالتخصص اللي قاعد يديره. هل له شغف بالادارة؟ هل هو قائد؟ يعرف يتصرف ويتدارك أمور خارج عن ارادته؟

وبخصوص العاطفة في رجال عاطفيين أكثر من النساء. فشخصيا، أنا مو من المقتنعين بأن العاطفة متعلقة بالمرأة مثل ما يقولون الناس. وأيضا انا ضد ان يكون المدير/ المديرة عاطفيين. فالعاطفة قد تنتج قرارات فاشلة. هذا لا يعني ان الانسان يجرد نفسه من انسانيته لكن من الضروري يكون العقل والمنطق أقوى من العاطفة.

? اهمية دعم الرجل للمرأة في العمل كيف تصفينها؟

? المرأة تحتاج دعم الرجل في محيط الاسرة و في مقر العمل. أيضا يجب على المرأة ان تثق بالمرأة وتدعمها لا ان تكون هي العدو الاول لها ولنجاحها، لذلك بعض الرجال يقللون من قدرات المرأة وينظرون لها بعين الناقص. لكن الجميل ان في الآونة الأخيرة رأينا نماذج من الرجال الفخورين بنسائهم وهذا قد يغير من نظرة المجتمع مستقبلا.

? كيف دخلت مجال الهندسة؟

? من البداية ميولي منذ الصغر كانت بعيدة كليا عن المواد الادبية وكنت عاشقة للرياضيات والفيزياء، وبما اني ترعرعت في أحضان طبيبة ففكرت ان اتخصص تخصصاً مختلفاً عن والدتي. فرأيت ان الهندسة لها مجالات واسعة ومستقبل جميل واختياري تحديدا لتخصص الهندسة المعمارية جاء بسبب انه يعطيني مساحة للابداع ولم يكن حكرا على الفنانين الذين يجيدون الرسم كما يقولون.

? لو رجع الزمان بك، هل تختارين نفس المجال؟

? نعم، الرحلة كانت صعبة لكنها كانت جميله وأنا فخورة بما وصلت إليه الآن.

? ما أبرز اهتماماتك في الحياة العامة؟

? أحب القراءة، وانا شغوفة جدا بتعلم كل ما هو جديد، خصوصا اللغات. والهواية التي امارسها منذ نعومة اظفاري هي العزف على آلة البيانو.

? هل العمل متداخل مع حياتك الاسرية بشكل سلبي؟

? لو كانت مسؤوليات الاسرة موزعة في مجتمعنا بشكل أفضل ولا تتحمل المرأة مسؤولية البيت والأولاد كاملة لرأينا نجاح النساء والرجال في تكافؤ. واذا كانت المرأة ناجحة تأكد بأن لديها زوج متعاون يحب ان يرى نجاحها.

? كيف تقيمين حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالرسومات الهندسية ومخططات البناء في الكويت؟

? للأسف، لا يوجد احترام للقانون او حماية كافية لحفظ حقوق الملكية الفكرية. هناك من يسرق التصاميم والمخططات دون ادنى شعور أو اكتراث لجهد زملائه بالمهنة وهذا مهنيا غير أخلاقي ولا يمت للامانة والنزاهة.

? ماهي الآلية والمعايير الفنية لكشف الرسومات الهندسية المقلدة لكبرى المكاتب الهندسية؟

? وضع برنامج تحت مظله البلدية يكشف المخططات وتصاميم الواجهات المقلدة المتشابهة بحيث يرفض الترخيص الا بإحضار ما يؤكد ملكيته.

? كيف نحمي حقوق المكاتب الهندسية المبدعة؟

? لا بد ان تطبق الدولة قوانين صارمة. مثال انذارهم ثم سحب رخصة المكتب الهندسي. تطبيق هذه القوانين وليس فقط اصدارها يحد من السرقات وتكون رادعة لمن تدنو نفسه على جهد غيره.

? تديرين مكتباً هندسياً.. فما خطة المكتب الاستراتيجية؟

? خطتي لمكتب الاستشارات الهندسية طموحة جدا وآمل أن أحقق هذه الطموحات مستقبلا وترتكز هذه الخطة على الخطوات التالية: التوسع بالخدمات المقدمة محليا، اما فرديا او من خلال شراكات لتطوير الخدمة لمستوى عال، والتوسع اقليميا من خلال اقامة شراكات مع مكاتب خارج الكويت للاستفادة من الخبرات في كل المجالات الهندسية.

? هل المرأة الكويتية تفتقد المناصب القيادية؟

? هذا صحيح مع العلم بان نسبة السكان من الرجال والنساء هي تقريبا متساوية ولكن نلاحظ ان في اغلب الوزارات والهيئات الحكومية تكون المناصب القيادية أغلبها من نصيب الرجل، مع العلم ان المعايير المطلوبة لهذه المناصب تكون مستوفاة عند المرأة كما هي مستوفاة عند الرجل وفي بعض الأحيان تتعداها ولكن التخوف العام من اعطاء المرأة بعض المناصب يعود الى التزاماتها الاسرية وعدم قدرتها على التوفيق بين مهامها الوظيفية والتزاماتها، وبعض المناصب القيادية تحتاج شخصية قوية وقيادية وذلك لا ينطبق في بعض الأحيان على المرأة مع ان في مجتمعنا ممكن تقبل رجلاً في منصب قيادي مع كونه لا يتمتع بشخصية تناسب المنصب ولكن لا يتقبلون المرأة، الى جانب نظرة بعض المتنفذين في الدولة بان مكان المرأة هو البيت والاسرة وليس العمل، خصوصا العمل القيادي لانه يتطلب في بعض الأحيان ظهوراً اعلامياً وهذا لا يناسب عاداتهم وتقاليدهم.

? أسباب عدم وصول المرأة للبرلمان؟

? ترجع هذه الظاهرة في الكويت الى عوامل اجتماعية عدة منها عدم ثقة المجتمع الكويتي بمقدرة المرأة سياسيا على التعامل مع المستجدات المحلية والعالمية، ومن ركائن التواصل مع الناخبين في المجتمع الكويتي هي الديوانية التي يلتقي فيها المرشح مع الناخبين ويشرح أهدافه وهذا المجال حكر على الرجال وليس على المرأة إلا في نطاق ضيق جدا، الى جانب عدم دعم الحكومات المتعاقبة معنويا ترشيح المرأة واهتمامهم المستمر بمكانة الرجل تحت قبة البرلمان، خصوصا ان اغلب المرشحين من الرجال ينتمون الى تكتلات سياسية معينة وهذا لا ينطبق في اغلب الأحيان على المرشحين من النساء.

? ما سلبيات وايجابيات منصات التواصل الاجتماعي؟

? الايجابيات كثيرة كمثال هي توفر الجهد والطاقة من العميل والشركات وتسهل التواصل بينهم وتزيد من ثقافة العملاء. اما السلبية فأرى ان بعض المعلومات مغلوطة قد تسبب الحيرة لبعض العملاء وتغير اتجاههم للطريق الخطأ وهذا قد يكلفهم كثيراً مستقبلا.

? مع ارتفاع سعر العقار في الكويت، هل وارد ارتفاع سعر التصاميم؟

? غالبا أسعار التصاميم تعتمد على طلبات العميل وتعتمد أيضا على كفاءة المصمم وخبرته. ولكن بالتأكيد ما ودنا نكون احنا والزمن على العميل.

? كيف تقيمين قوانين البناء في الكويت؟

? المواطن يدفع قرابة نصف مليون دينار على قطعة ارض فضاء، لذلك لا بد من قوانين البلدية ان تكون منطقية. تحديد نسب البناء والارتفاعات والارتدادات، هذه كقوانين أي دولة حضارية لكن لا ان يقيدوا المواطن بالتقسيمات الداخلية، كمثال منع بناء شقتين في الدور الأول او وضع ميزانين في أي من الأدوار فهذه حرية شخصية ولا تؤثر سلبا في المحيط.