القدساوي الناشئ أحمد طارق: أتألق أمام العربي والكويت

الخميس Al wanees

يحلم القدساوي الناشئ أحمد طارق أن يصل يوماً الى مستوى النجم بدر المطوع ويراه اللاعب الأفضل في الملاعب المحلية ويقول إن بدر المثل الأعلى لمعظم اللاعبين الناشئين خصوصاً الذين يلعبون في نادي القادسية. كما يتمنى أحمد أن يستمر في الملاعب ويمثل المنتخب الأول ويكون عنصراً أساسياً في الأزرق، ويقول: لطالما كان حلمي أن ألعب في صفوف المنتخب وسأسعى وأجتهد من أجل الوصول الى هذا الحلم يوماً ما.

أحمد المولود في 11 مارس من العام 2008، انضم الى صفوف البراعم في نادي القادسية قبل 6 أعوام تقريباً، وتحديداً في العام 2015، وبدأ مع فريق تحت 10 سنوات، ثم تدرج في المراحل السنية حتى وصل الى فريق تحت 13 عاماً في الوقت الحالي، لعب في مركز الظهير الأيسر قبل أن ينقله المدرب ليلعب في مركز الجناح اليمين نظراً لمهارته الكبيرة وأسلوب لعبه الذي يناسب هذا المركز حيث يجيد المراوغة والتوغل والتسديد بالقدم اليسرى.



ويؤكد أحمد أنه قدساوي جداً ويعشق الأصفر منذ صغره ورفض اللعب في أكثر من نادٍ لتعلقه في القلعة الصفراء، ويقول إنه يتألق ويبذل مجهودات أكبر عندما يلعب الأصفر مع الكويت والعربي لأنهما منافسين لنا ولأنني أتمنى التسجيل في مرماهما وتقديم أفضل ما لدي عند مواجهتهما، ومع ذلك يظهر الناشئ القدساوي عدم تعصبه باختياره الليبي السنوسي الهادي لاعب العربي كأفضل محترف في الملاعب الحالية حالياً.

ويدين أحمد بالفضل الى مدربه الكابتن فيصل عقيل الذي اكتشفه وأشركه لأول مرة مع القادسية، كما لا ينسى دور المدربين الكابتن ثامر والكابتن معاذ اللذين أشرفا عليه كذلك في براعم القادسية، ويقول ان اللعب في النادي يختلف كثيراً عن اللعب في السكة حيث يعلمه المدرب أبجديات كرة القدم وكيف يستلم الكرة ثم كيف يمررها وأين يجب أن يقف في الملعب، بالاضافة الى التدريبات التي تساهم بشكل مباشر في تطوير مهارته وصقل موهبته.



ولا ينسى الناشئ القدساوي الدور الكبير لوالده في تشجعيه على ممارسة الكرة وحرصه على ذهابه الى التدريبات والتزامه، ويقول: لوالدي الفضل الأكبر في عشقي لكرة القدم، فهو الذي يحفزني ويحرص يومياً على مرافقتي في التدريبات والمباريات ويقوم بتصويري ثم مناقشتي بالأداء الذي قدمته، فيمدحني عندما أتألق ويطالبني بتقديم المزيد عندما يرى أنني لم أظهر بالصورة المطلوبة.

وعن تأثير ممارسة كرة القدم في النادي على الدراسة، يقول أحمد: انضمامي للنادي وحضوري للتدريبات لم يؤثر يوماً على تحصيلي العلمي، لأنني أقسم أوقاتي بطريقة لا تؤثر على دراستي، وهذا بفضل توجيهات والدي ووالدتي، ولله الحمد فأنا متفوق دراسياً، واتمنى أن أستمر في هذا التفوق.