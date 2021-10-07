بندر السعيد: انتظروا أعمالنا الجديدة بعد «الكيلو 300»

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تمنى المنتج والكاتب بندر السعيد ان يحوز فيلم «الكيلو 300» على اعجاب الجمهور بعد العرض الخاص وذلك في «سينسكيب 360» والذي حضره فريق عمل الفيلم، ومجموعة من الإعلاميين، والضيوف، والفنانين وصرح لـ «النهار» قائلا: إن شاء الله هذه التجربة تنال الرضا، وسعدنا بردة الفعل لكونه أول فيلم كويتي يعرض مباشرة على المنصات الرقمية ومن ثم يعرض على السينما.

وأضاف قائلا: فيلم «الكيلو 300» فيلم إنساني يحكي قصة علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى، وكيفية إحسان الظن بالله، ومن خلال الفيلم تم تقديم مجموعه من الشخصيات جسدها نخبه من الفنانين ومنهم إبراهيم الحربي ومرام البلوشي، وعبد الله الخضر، بالإضافة إلى ضيوف الشرف وهم يعقوب عبد الله، مي البلوشي، وأحمد العونان وبعد هذا الفيلم توجد لدينا مجموعه من التحضيرات لأعمال أهمها مسلسل لرمضان القادم واتفقنا مع مجموعه من الفنانين ولكن لا نستطيع أن نصرح الآن بالأسماء» .

أما الفنان إبراهيم الحربي فقد عبر عن سعادته قائلا: سعيد بتواجدي في افتتاح الفيلم، وسعيد ايضا بهذه التجربة وأول مره أحضر لافتتاح فيلم لي، وإن شاء الله يكون النجاح حليف الفيلم خاصة انني أجسد دور الرجل الذي زهد وكره الحياة بعد تعرضه إلى حادث... إلى أن يلتقي بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال 24 ساعة تتغير المفاهيم بالنسبة لهذه الرجل من البؤس والقلق إلى رجل متفائل».

وبدوره قال الفنان محمد الفيلكاوي: الفيلم يشتمل على الكثير من الأحداث منها المرور في أخر الفيلم بضائقه مالية والفيلم هو إضافة إلى رصيدي الفني فقد مثلت في التلفزيون والمسرح والإذاعة وأخيرا السينما، واشكر المنتج الذي أعطاني هذه الفرصة.

اما مخرج الفيلم العسلاوي فقد اكد قائلا: العمل ممتع واستمتعنا بتصويره والفيلم كان «Top movie» لمدة أربعة أو خمسة أشهر في «OSN» ولم نتوقع هذا الصدى أن يلقى إقبالا بهذا الحجم.

الفيلم من إخراج ثامر العسلاوي ويشارك في بطولته نخبه من نجوم الساحة الفنية وهم إبراهيم الحربي، مرام البلوشي، عبد الله الخضر، ويوسف المطر، جاسم البلوشي، محمد الفيلكاوي، هبة العبسي، إلى جانب نخبة من ضيوف الشرف، ومنهم الفنانون يعقوب عبد الله وأحمد العونان، ومن إخراج ثامر العسلاوي كما يتضمن الفيلم أغنية للفنان القدير عبد الكريم عبد القادر بعنوان «خادع ومخدوع» من كلمات مؤلف الفيلم بندر السعيد، ومن ألحان مشاري العوضي.

