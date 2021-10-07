محمد العجمي: «ارتكاز» يغوص في أعماق الشخصية الإنسانية

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أعلن الإعلامي د. محمد منيف العجمي عن خوض تجربة برامجية جديدة عبر أثير البرنامج الثاني من إذاعة دولة الكويت، وذلك خلال برنامج «ارتكاز»، وهو من البرامج التسجيلية، والذي سيبث يوم الأربعاء أسبوعيا عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا، ويعده ويقدمه العجمي، ومن إخراج سلمان الزيدي. وحول تلك التجربة، يقول العجمي: «لقد خضت من قبل تقديم برامج إذاعية عدة، لكن في تلك التجربة سيكون الوضع جديدا بالنسبة لي، حيث سأقدم برنامجاً ذا رؤى مختلفة وإبداعية تركز على بناء الإنسان عبر ركائز أساسية، بالتالي هو من البرامج التي تخاطب المستمع من خلال أفكار ودروس وقصص ملهمة عدة في الحياة اليومية». وثمن العجمي دور وتشجيع الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة سعد الفندي، ومدير عام إذاعة البرنامج الثاني سعد العجمي، مضيفا إن القيادة الإذاعية تدعم دوما مثل تلك النوعية من الأفكار البرامجية الإذاعية التي تخاطب المستمع من القلب إلى القلب، لافتا إلى أن برنامج «ارتكاز» يغوص في أعماق الشخصية الإنسانية، ويقدم الكثير من المواضيع الهامة في المجتمع.

