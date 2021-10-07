أحمد الجسمي: «أسبوع الشارقة» في مدريد وقرطبة جسر إلى العالم

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أكد النجم الاماراتي القدير احمد الجسمي ان أسبوع الشارقة الادبي في مدريد وقرطبة يعتبر جسراً الى العالم ويأتى بتوجيهات من سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الاعلى لدولة الامارات العربية المتحدة.

وتابع الجسمي قائلا : المحطة الاولي كانت في مدريد . والاسبوع الادبي يتكون من ثلاث محاضرات. الاولى كانت بعنوان – مسرح سلطان بن محمد القاسمي – وقد تشرفت بالقائها وسط كوكبة من الحضور الادبي والثقافي . والمحاضرة الثانية كانت للدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس هيئة الشارقة للتراث وكانت محاضرته عن القهوة وتاريخها ورحلتها واسلوب التعامل معها واثرها في التاريخ والتراث العربي والاماراتي. اما المحاضرة الثالثة فكانت – الماء في الشعر العربي وصولا الى الاندلسي – والقاها الشاعر الاماراتي عوض بن حاسوم الدرمكي.

وقال الفنان احمد الجسمي متابعا : هذة الدعوة تأتي من لدن هيئة الشارقة للكتاب وبالتعاون مع البيت العربي في اسبانيا الذى تحول خلال الايام الماضية الى واحة محبة وخيمة للابداع العربي الاماراتي وبحضور صفوة من الادباء العرب والاسبان وعدد اخر من الجنسيات التى تفاعلت مع احداثيات هذا الاسبوع الذي يرسخ دور الشارقة كعاصمة للثقافة وحاضنة للابداع .

وفي ختام تصريحه قال الفنان الاماراتي القدير احمد الجسمي ان هذا اسبوع الشارقة الادبي في مدريد وقرطبة يأتي ضمن سلسلة من النشاطات الادبية والثقافية والفنية التى تقيمها هيئة الشارقة للكتاب والتى تمد جسور التواصل مع الابداع الاماراتي والعالم.

