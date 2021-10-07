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بدر الطيار.. سلامات وما تشوف شر


اصيب الفنان القدير بدر الطيار بجلطة في الدماغ ويرقد حالياً في مستشفى الفروانية، وكان الطيار قد توقف عن الفن مؤخرا بسبب مشاكل بالسمع و النظر وقد مر بحالة صحية صعبة، جعلت بعض أجهزة الجسم تتأثر، فأصبح فاقداً للسمع بإحدى أذنيه كما تأثرت الأخرى، إضافة إلى تعرض نظره للضعف الشديد وتتمنى «النهار» له الشفاء العاجل من الازمة الصحية التي يمر بها. والفنان بدر الطيار كانت بدايته في الفن عام 1978، قدم العديد من الأعمال الفنية على مدار 50 عاماً، واشتهر بالأدوار الكوميدية، ومن أهم أعماله في التلفزيون: «طش ورش»، و«شبابيك»، وفي المسرح «على قشر موز»، و«مخروش طاح بكروش»، فيما عانى مرض السكر والضغط، ما تسبب في غيابه عن الساحة الفنية منذ عام 2009.


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