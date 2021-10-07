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لبنان: ضبط 28 طناً من نترات الأمونيوم


أعلن الجيش اللبناني عن ضبط أكثر من 28 ألف كيلوغرام من مادة نترات الأمونيوم في بلدة عرسال شمال شرق لبنان، قرب الحدود السورية.
وقال الجيش اللبناني في بيان إنه «على إثر توافر معلومات حول وجود نترات الأمونيوم في بلدة عرسال. داهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات بتاريخ 4 أكتوبر محطة محروقات في البلدة المذكورة». وأضاف الجيش أنه تم ضبط 28 ألفا و275 كيلوغراما من نترات الأمونيوم، مدوّن على أكياسها أن نسبة النيتروجين 26 %. وأعلن الجيش اللبناني القبض على مواطن و3 سوريين، وإحالتهم للتحقيق، في حين يجري فحص عينة من نترات الأمونيوم للتحقق من نسبة النيتروجين.


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