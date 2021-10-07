خادم الحرمين يتسلَّم أوراق اعتماد السفير القطري

عربيات ودوليات

الدوحة - أبوظبي- الوكالات: نشرت وزارة الخارجية القطرية صورة لتسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوراق اعتماد السفير بندر بن محمد العطية، سفيرا فوق العادة مفوّضا لدولة قطر لدى المملكة العربية السعودية.

وذكرت «الخارجية» القطرية أن تسليم السفير العطية أوراق اعتماده لخادم الحرمين كان عبر تقنية الاتصال المرئي، لافتة إلى أن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي حضر هذه المراسم.

وأكدت «الخارجية» القطرية في بيانها أن العطية نقل تحيات امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى خادم الحرمين الشريفين. وأضافت ان الملك سلمان حمل السفير تحياته إلى أمير قطر، راجياً له موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والازدهار.

وكان آخر منصب شغله العطية أن عمل سفيراً لقطر لدى الكويت، كما عمل سفيراً لبلاده في الأردن.

الى ذلك، استقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، امس وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، لأول مرة منذ المصالحة الخليجية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»: إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة استقبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

وأضافت الوكالة أن «الشيخ محمد بن زايد بحث مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين».

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، استقبل وفدا إماراتيا، برئاسة مستشار الأمن الوطني بالإمارات، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية وقتها إن «الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية، التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين».

