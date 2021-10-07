عبداللهيان: المحادثات مع السعودية تسير بشكل بنّاء

عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان أن الحوار الإقليمي من شأنه تحقيق الاستقرار بين دول المنطقة. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو امس إن بلاده تتواصل مع السعودية لإزالة الخلافات، موضحاً أن المحادثات تسير بشكل بناء.

أما في ما يتعلق بالمفاوضات النووية، فأوضح أنه يتوقع أن تستأنف في فيينا «قريبا»، قائلا «أشدد على أننا نضع اللمسات الأخيرة حاليا على المشاورات في هذا الصدد، وسنعود إلى طاولة التفاوض في فيينا قريبا».

وعن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لفت إلى تعاون بلاده الكامل معها، مشيرا إلى أن طهران تنتظر مقترحات من المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي.كما أشار إلى أن السلطات الإيرانية تنتظر تعليق الوكالة وإدانتها للهجوم الإرهابي الذي طال منشأة كرج.

كما أعرب عن قلق بلاده الكبير من الوجود الإسرائيلي في القوقاز، في إشارة إلى أذربيجان.

