السيسي يتمنى على حكام المنطقة تجاوز أدبيات مستقرة مثلما فعل السادات

عربيات ودوليات

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إن حرب أكتوبر 1973 ستظل نقطة تحول في تاريخ بلاده المعاصر، ورمزا «لشموخها وعزتها وصلابتها»، وتمنى على حكام المنطقة أن يتجاوزوا أدبيات مستقرة مثلما فعل السادات.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية بمناسبة نصر أكتوبر، حيث يصادف اليوم ذكرى العبور العسكري الكبير الذي نجحت خلاله القوات المصرية في اختراق الدفاعات الحصينة للجيش الإسرائيلي المحتل لسيناء آنذاك، ومهد ذلك لانتصار مصر في الحرب وتحرير أراضيها.

وقدم الرئيس المصري التحية للشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، قائلا إن بلاده خاضت الحرب واستردت أرضها، ومع ذلك، تسعى للسلام والتعاون من أجل تحقيق الخير والتنمية. وأضاف: «دائما ما يمثل احتفالنا بنصر أكتوبر مناسبة عزيزة تشعرنا بالفخر والاعتزاز الوطني وتذكرنا بقصة نجاح عظيمة بدأت منذ سنوات. ستبقى التضحيات والبطولات التي قدمها جيل أكتوبر العظيم نموذجا ملهما لنا جميعا للعمل بجد لإعلاء شأن الوطن».

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر لم تكن وحيدة في الحرب بعد هزيمة عام 1967، وحظيت بدعم أشقائها العرب، ومضيفا أن الدول دعمت مصر كذلك بعد ثورة 30 يونيو، وأن لا يمكن نسيان الفضل الذي قدموه.

وأوضح أن فترة ما بعد حرب 1967، شهدت مصر فترة «قاسية»، مضيفا أنه لا ينسى التداعيات التي نجمت عنها ومقدار اليأس الذي أصاب المصريين، مؤكدا أن تذكر هذه التحديات ضرورة لعدم تكرارها.

ولفت الرئيس المصري إلى أن سلفه الراحل محمد أنور السادات، اتخذ قرارا «عظيما» عندما أذن بالحرب واسترداد أرض الوطن رغم الظروف العصيبة التي كانت تشهدها البلاد، مضيفا أن قراره بالسلام، كان «تجاوزا» لأدبيات عصره ورؤية مستقبلية ثاقبة.

وأردف: «بتمنى إن كتير من قضايا منطقتنا والحكام المسؤولين عن إدارة الأزمات فيها أن يستطيعوا أن يتجاوزا أدبيات ومفاهيم مستقرة وينطلقوا إلى أعماق أفضل من كده». وفي حديثه، قال السيسي إن أساليب الحرب تغيرت ولم تعد نمطية كما كانت، حيث باتت تستهدف الأوطان وتدميرها من الداخل، مؤكدا أن قضية مصر الحالية هي بناء الوعي والحفاظ على الوطن ومقدرات المصريين. وتصدرت ذكرى حرب الـ6 من أكتوبر أمس أبرز المواضيع التي يتفاعل عليها المغردون في مصر والمنطقة. وكان الرئيس السيسي أمر بالعفع عن سجناء بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة المصرية، الموافق 6 أكتوبر من كل عام.

