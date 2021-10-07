حرب أكتوبر.. «يوم الغفران» نصيحة روسية

عربيات ودوليات

لندن - الوكالات: كشفت وثائق بريطانية أن السوفيت «هم الذين نصحوا الرئيس المصري الراحل أنور السادات باختيار السادس من أكتوبر عام 1973» لعبور قناة السويس وبدء الهجوم على الجيش الإسرائيلي الذي كان يحتل سيناء. وكان اختيار هذا اليوم الموافق السبت، الذي يطلق عليه اليهود بالعبرية اسم «يوم كيبور» أي الغفران، العاشر من شهر رمضان أحد عناصر المفاجأة التي شلت حركة إسرائيل في الأيام الأولى للحرب.

وتكشف الوثائق التي اطلعت عليها «بي بي سي» أن حجم الدعم السوفيتي لمصر وسورية حتى «قبل الحرب وخلالها» كان أكبر بكثير مما يعتقد. وبعد شهور قليلة من انتهاء الحرب، أجرى حلف شمال الأطلسي (الناتو) دراسة للحرب بهدف «استخلاص الدروس» تحسبا لاندلاع صراع عسكري مع دول حلف وارسو في ذلك الوقت بقيادة الاتحاد السوفيتي، على المسرح الأوروبي. ووفق نتائج الدراسة، فإن السوفيت أدوا دورا مؤثرا ساعد المخططين المصريين على ينفذوا بإحكام خطة الخداع، التي جاءت بعد دراسة دقيقة لتجربة الهزيمة أمام إسرائيل في حرب الأيام الستة في يونيو عام 1967، بكل تفاصيلها.

وتقول النتائج التي قدمت لقيادة الناتو في أول مارس عام 1974 واعتبرت احدى وثائق الحلف البالغة السرية «خلال دراسة المصريين لحرب يونيو، أوصى المستشار الروسي الكبير الجنرال فاسيليوفيتش بفترة «يوم كيبور» باعتبارها أفضل وقت للهجوم لتحقيق المفاجأة». وكشفت الدراسة أن أقمار الاستخبارات السوفيتية الاصطناعية «تطلق عادة بمعدل 2 أو 3 مرات كل شهر ولكن في الأيام الـ 17 بداية من 3 أكتوبر، أطلقت 7 أقمار لتغطية الشرق الأوسط، ووضع (القمر) الأول في المدار قبل الهجوم بثلاثة أيام».

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت أقمارها الاصطناعية كما كشف لاحقا وزير الخارجية الأميركي آنذاك هنري كيسنجر في إرشاد الإسرائيليين إلى وجهة الضربات المصرية الرئيسية، وخريطة انتشار دفاعات صواريخ سام (صواريخ سطح -جو) والأهم نقطة الضعف في المسافة بين الجيشين الثاني والثالث التي اخترقها الإسرائيليون. وفيما يتعلق بالدعم الجوي لإسرائيل، فإن الجيش الأميركي «نفذ 570 مهمة عسكرية على مدار 13 ألف ساعة طيران حملت 22 ألف طن من الأسلحة المتطورة». في المقابل، بدأ الاتحاد السوفيتي دعمه العسكري لمصر وسورية «حتى قبل شن الحرب». وتقول معلومات الناتو الاستخباراتية تلك إنه «بداية من مساء يوم 11 أكتوبر وصلت سفن الشحن السوفييتية بمواد حربية من (مدينة) أوديسا (في أوكرانيا) إلى ميناء اللاذقية السوري بعد اندلاع الحرب بـ 5 أيام»، ولم يكن الدعم السوفييتي عن طريق الجو باستخدام الطائرات العسكرية والمدنية أقل من الدعم عن طريق البحر، ووفق حسابات «الناتو»، فإن بهذا يكون الاتحاد السوفييتي «قد نقل جوا ما بين 800 و1000 طن يوميا عبر 3000 كيلومتر عبر يوغوسلافيا ومن البحر الأسود فوق تركيا».

