loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

البابا يشعر بـ«الخزي» بسبب «الفضيحة الفرنسية»


الفاتيكان- الوكالات: أعرب البابا فرانسيس عن شعوره بـ«الحزن والخزي» لعجز الكنيسة الكاثوليكية عن التعامل مع الاعتداء الجنسي على الأطفال بفرنسا مؤكدا أن الكنيسة يجب أن تجعل من نفسها «منزلا آمنا للجميع». وفي خطبته الأسبوعية قال البابا «أود أن أعبر للضحايا عن حزني وأسفي على الصدمة التي عانوا منها، وأيضا الخزي.. خزينا لعجز الكنيسة الطويل جدا عن وضعهم في صميم اهتماماتها»وجاء حديث البابا بعد كشف اللجنة المستقلة للتحقيق في الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الفرنسية في تقريرها، عن أرقام أحدثت صدمة حيث أكدت اللجنة أن أكثر من 216 ألف طفل تعرض لانتهاكات أو اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا بين 1950 و2020.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة