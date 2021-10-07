عدد المرشحات تراجع إلى النصف.. و«الكوتا» المستحدثة لاتنقذهن من التهميش

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بغداد- الوكالات: تواجه النساء العراقيات معوقات وعقبات هائلة وخاصة المرشحات المستقلات منهن رغم تخصيص كوتا نسائية بواقع 25 % من إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب العراقي البالغ 329 مقعدا. ويبدو هذا جليا مع تراجع عدد المرشحات الى 951 من بين أكثر من 3200 مرشحا سيخوضون غمار الانتخابات العامة المقررة يوم الأحد القادم في حين سجلت الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2018، في العراق مشاركة أوسع للمرأة بقرابة ألفي مرشحة، مما يمثل تقريبا ضعف عدد المرشحات الحاليات.

ورأى مصدر سياسي عراقي فضل عدم الإشارة لاسمه أن «الأمر نسبي لكن بصورة عامة، نعم هناك معوقات في وجه مشاركة المرشحات في مختلف المناطق خاصة في المحافظات، التي تقع تحت نفوذ القوى والأحزاب الدينية وميليشياتها المذهبية على اختلافها والتي يسوئها تطور دور المرأة ومشاركتها وحضورها في الحياة السياسية العراقية» رغم أن تلك التيارات المتشددة ترشح عادة نساء ضمن قوائمها لكن وفق اشتراطاتها وصورتها المقبولة للمرأة كما يقول المصدر السياسي العراقي.

وتعاني غالبية المرشحات من مختلف صنوف المضايقات والاستهدافات، والمرتكزة لعقلية إقصاء المرأة وتقليل قدرتها على الاضطلاع بدور نشط ووازن في الفضاء العام والسياسي، حسب شهادات من بينهن. وتتعدد أشكال الاستهداف والتضييق المادية والمعنوية تلك بحق المرشحات في الانتخابات العامة لاسيما عبر الشبكات الاجتماعية الإلكترونية من التشهير واختلاق قصص كاذبة ومفبركة عن المرشحات، وصولا حتى لتمزيق صورهن وملصقاتهن الدعائية في الأماكن العامة. ويرى مراقبون أن المرأة المرشحة بالعراق، تعاني بشكل عام من التمييز لكن المرشحة المستقلة التي لا يسندها طرف سياسي أو حزبي فإن معاناتها مضاعفة، وهي سرعان ما تتحول لفريسة سهلة لحملات التجييش ضدها، ومحاولات النيل منها.

وتعليقا على ما يواجه المرأة العراقية من صعوبات ومشقات في المعترك الانتخابي تقول المرشحة المحامية سارة توفيق الصالحي، في حوار مع موقع «سكاي نيوز عربية» الاخباري «الانتخابات البرلمانية هي بطبيعة الحال عملية ديمقراطية يختار من خلالها الجمهور من يمثله ولهذا فمشاركة المرأة في هذه العملية تعد إحدى أهم ركائزها».

وتتابع المرشحة عن محافظة البصرة «ثقافة المجتمع العراقي مع الأسف لا تزال يتخللها التحجر الفكري بشأن المشاركة السياسية للمرأة فمثلا لاتزال بعض العوائل لا تسمح بمشاركة النساء في الحياة العامة، ولذلك لا بد من تعبئة النساء والرجال المؤيدين لحقوق النساء، لإحداث التغيير بضرورة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وتولي المناصب السياسية، وتمثيل المرأة في السلطات الرئيسة الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية».

