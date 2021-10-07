مبابي يرفض تأكيد رحيله

دوليه

رفض كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان تأكيد رحيله عن صفوف الفريق الباريسي بنهاية عقده الصيف المقبل. وقال نجم المنتخب الفرنسي في ردّه على سؤال بخصوص رغبته في الرحيل الصيف المقبل، إنه أمضى في كرة القدم فترة كافية تجعله الآن يعلم جيدا أن حقيقة الأمس ليست بالضرورة حقيقة اليوم أو الغد.

وعزّز مبابي الشكوك حول مستقبله بقوله لو قيل له إن ميسي سيلعب في باريس سان جرمان، لما صدق ذلك، مضيفا أنه لا يمكن أن يعرف أبدا ما الذي قد يحدث مستقبلا. وأوضح مبابي أنه كان يريد المغادرة إلى ناد واحد هو ريال مدريد وأنه الآن سعيد ببقائه مع النادي الباريسي، وهو يركز حاليا على لعب كرة القدم فقط.

