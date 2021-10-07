loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مبابي يرفض تأكيد رحيله


رفض كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان تأكيد رحيله عن صفوف الفريق الباريسي بنهاية عقده الصيف المقبل. وقال نجم المنتخب الفرنسي في ردّه على سؤال بخصوص رغبته في الرحيل الصيف المقبل، إنه أمضى في كرة القدم فترة كافية تجعله الآن يعلم جيدا أن حقيقة الأمس ليست بالضرورة حقيقة اليوم أو الغد.
وعزّز مبابي الشكوك حول مستقبله بقوله لو قيل له إن ميسي سيلعب في باريس سان جرمان، لما صدق ذلك، مضيفا أنه لا يمكن أن يعرف أبدا ما الذي قد يحدث مستقبلا. وأوضح مبابي أنه كان يريد المغادرة إلى ناد واحد هو ريال مدريد وأنه الآن سعيد ببقائه مع النادي الباريسي، وهو يركز حاليا على لعب كرة القدم فقط.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة