فرنسا وبلجيكا.. صراع الجارتين

دوليه

تحتدم المنافسة اليوم بين فرنسا وجارتها بلجيكا عندما تلتقيان على ملعب «اليانز ستاديوم» في مدينة تورينو الإيطالية ضمن نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتدخل فرنسا الأدوار النهائية لدوري الأم الأوروبية وهي لا تزال تحت صدمة خروجها المخيب من الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس أوروبا على يد سويسرا، وعروضها المخيبة في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي.

وكان فوزها على فنلندا 2-0 في تصفيات كأس العالم هو الأول بعد سلسلة من خمسة تعادلات، وهي نتائج غير توقعة من منتخب مليء ببعض أفضل اللاعبين في العالم. وسيفتقد مدربها ديدييه ديشان إلى خدمات نجم وسطه وتشلسي الإنكليزي نغولو كانتي بسبب إصابته بفيروس كورونا. وللمرة الثانية توالياً لم تتضمن قائمة المدرب ديشان اسم مهاجم ميلان الإيطالي أوليفييه جيرو الذي فقد حظوظه في حجز مكان أساسي في التشكيلة منذ عودة نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة عقب استبعاده منذ 2015 بسبب قضية الشريط الجنسي الخاص بزميله السابق في «الديوك» ماتيو فالبوينا.

وغاب جيرو الذي تفصله خمسة أهداف فقط عن معادلة الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية الفرنسية المسجل باسم تييري هنري (51)، عن صفوف فريقه ميلان في الآونة الأخيرة بسبب مشكلة في الظهر وإصابته بفيروس كورونا. وقال ديشان بعد إعلان تشكيلته الخميس «هذا لا يمكن أن يمحو ما حدث في كأس أوروبا، كل ذلك وراءنا الآن». وتوقع ديشان «معركة» ضد البلجيكيين اليوم. وستكون مواجهة اليوم الأولى بين الجارين اللدودين منذ نصف نهائي مونديال روسيا 2018 حين فاز «الديوك» بهدف وحيد سجله صامويل أومتيتي، في طريقهم للفوز باللقب العالمي الثاني في تاريخهم بعد تغلبهم على كرواتيا في المباراة النهائية. ورأى ديشان أن التحدث عن معركة ضد المنتخب البلجيكي «ليس مصطلحاً بمعناه السلبي»، مضيفاً «هناك احترام بما فيه الكفاية بين (مدرب بلجيكا الإسباني) روبرتو مارتينيز وبيني، وبين اللاعبين الذين يلعب بعضهم معاً في الأندية». واستطرد «لكن هناك ساعة ونصف على أرض الملعب (زمن المباراة)، وهناك مكان في النهائي على المحك»، متطرقاً إلى الأجواء الحامية التي سبقت مباراة نصف نهائي المونديال وما تلاها من تصريحات ساخنة بالقول «كان هناك الكثير من التفسيرات لما قيل في خضم اللحظة. بإمكاني أن أتفهم ردود الفعل أو خيبة الأمل أو أي شيء آخر». ورأى أنه «كان هناك دائماً تنافس. لأن هناك الحدود (بين البلدين الجارين)، الأمر نفسه ينطبق على إيطاليا وإسبانيا (لاعبا أمس نصف النهائي الأول) . واعتبر ديشان أن الفرصة كانت قائمة أمام البلجيكيين «في 2018 للوصول الى النهائي (في مونديال روسيا)، مثلنا تماماً. مباراة اليوم لن تكون مختلفة. التنافس كان دائماً موجوداً (بين المنتخبين)، لكنه صحي ورياضي». ويأمل المنتخب الفرنسي تعويض خروجه من ثمن نهائي كأس أوروبا هذا الصيف على يد سويسرا بركلات الترجيح بعدما كان متقدماً في الوقت الأصلي 3-1، فيما انتهى مشوار المنتخب البلجيكي عند ربع النهائي على يد إيطاليا (1-2) التي توجت لاحقاً باللقب. وفي حال نجح منتخب بلجيكا في تحقيق ثأره من الجار الفرنسي وبلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية، فقد يحصل على فرصة الثأر أيضاً من إيطاليا في حال فوز الأخيرة على إسبانيا في لقاء سيكون إعادة لنصف نهائي كأس أوروبا هذا الصيف حين فاز «أتزوري» بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. ورأى ديشان أن المنتخب البلجيكي تطور بعد مونديال روسيا 2018 و»لديهم ستة أو سبعة لاعبين تجازوا المئة مباراة دولية وهم متواجدون (مع المنتخب) منذ فترة طويلة. هم يعتبرون أفضل منتخب في العالم بحسب تصنيف فيفا، وهذا ليس من فراغ»، معتبراً أن منتخب «الشياطين الحمر» يتمتع بـ «إمكانات هجومية كبيرة وهناك أيضاً صلابة دفاعية. جيل جميل لم يكن محظوظاً في تحقيق النجاحات على صعيد البطولات».

وشدد ديشان على أهمية الفوز بدوري الأمم الأوروبية لأنه «لقب. قبل ذلك لم يكن هناك سوى لقبين (كأس أوروبا وكأس العالم). فعلنا كل شيء للتأهل، للوصول إلى هنا. الآن، وبعدما وصلنا، هناك مكان في النهائي (فرصة للوصول إلى النهائي). هو لقب آخر يمكنكم وضعه أينما تريدون على السلم (من حيث أهميته)».

