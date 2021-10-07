سواريز: يحزنني ما يحدث لبرشلونة

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استعرض الأوروغوياني لويس سواريز، نجم أتلتيكو مدريد، كواليس رحيله عن برشلونة قبل بداية الموسم الماضي، مشيرًا إلى أنه تعرض لمضايقات يصعب عليه نسيانها. وقال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الكتالونية: «أعتقد أنني لم أستحق الطريقة التي غادرت بها، فإذا كانت لديك السلطة، كان عليك أن تواجهني وجها لوجه، وتشرح لي كل شيء، ولا تخبرني أنني إذا لم أرحل حتى يوم الأربعاء، سوف يتم الاعتماد عليّ في مباراة فياريال». وأضاف: «أرسلوني للتدريب في الملعب رقم 3، بعيدًا عن المجموعة، إنها أشياء صعب نسيانها، لكنني لست مضطرًا للتفكير فيها، ولكن في القيام بعملي بشكل جيد وإظهار أنني سأستمر في القتال من أجل أشياء مهمة». ومع ذلك، أكد سواريز أنه حزين على حال برشلونة حاليًا، وقال: «رؤية ما يحدث للبارشا يؤلمني لأنني كنت مغرمًا جدًا بالنادي، لقد منحني كل شيء، لقد وثق بي في وقت صعب في مسيرتي المهنية، وهو أمر مؤلم لأصدقائي في الداخل، وللصداقات الموجودة هناك، وللأشخاص الذين يعملون بالداخل كل يوم، من المؤلم أن أرى برشلونة على هذا النحو». ثم تطرق سواريز للحديث عن مواجهة برشلونة في كامب نو العام الماضي، وكذلك رحيل صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى باريس سان جرمان. وقال: «في العام الماضي، كان من الغريب بالنسبة لي العودة إلى كامب نو ومواجهة ميسي كمنافس، وسيكون الأغرب الآن عدم رؤية ليو بقميص برشلونة، لكن الأمور تحدث لسبب ما، الآن هو في باريس وأنا في أتلتيكو مدريد، وقبل عام كنا معًا في برشلونة». وختم سواريز تصريحاته بالحديث عن تجربته الحالية مع أتلتيكو مدريد، قائلًا: «أتمتع بثقة زملائي في الفريق، والموظفين، والمشجعين، إنهم يثقون في إمكانياتي وما يمكنني المساهمة به، فهم يؤمنون بي وهذا يمنحني شعورا بأهميتي، هناك أجواء رائعة في الفريق».

