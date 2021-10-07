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دوليه

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غاسول أعلن اعتزاله


أعلن النجم الإسباني الأسطوري في كرة السلة باو غاسول أول من أمس اعتزاله اللعبة نهائيًا بعمر الحادية والاربعين. وقال غاسول في مؤتمر صحافي عقد خصيصًا للإعلان رسميًا عن اعتزاله أمام وسائل الإعلام «إنه قرار صعب. كما تتصورون، إنه صعب بعد العديد من السنوات في الملاعب، لكنه قرار منطقي لأنه يتعين علينا قلب الصفحة». وأضاف «أردت إنهاء مسيرتي من خلال ممارستي للعبة والاستمتاع وليس على عكازين والخضوع لعمليات جراحية»، في إشارة إلى تعرضه لكسر في ساقه عام 2019 كاد يقضي على مسيرته حينها. وتابع «أنا ممتن للجميع لا سيما بعد إضافة لقب جديد لي في صفوف برشلونة». ويتمتع غاسول الشقيق الاكبر لمارك غاسول، بسجل رائع خلال مسيرته حيث توج بطلا للدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة مرتين عامي 2009 و2010 خلال دفاعه عن ألوان لوس انجليس ليكرز.


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