البرازيل في ضيافة فنزويلا

دوليه

يستعد منتخب البرازيل بقيادة مدربه تيتي، للحلول ضيفا على نظيره فنزويلا فجر غدٍ الجمعة على ملعب أوليمبيكو دي لا سيوداد في العاصنة الفانزويلية كاراكايس ضمن الجولة 11 من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وتلعب اليوم أيضا أوروغواي مع ضيفتها كولومبيا. وتتصدر البرازيل ترتيب الفرق برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات دون أي هزيمة في التصفيات، فيما يحتل المنتخب الفنزويلي المركز الأخير برصيد 4 نقاط. وقال البرازيلي أليكس ساندرو أن منتخب بلاده ينظر باحترام إلى خصمه فنزويلا، التي تتذيل ترتيب التصفيات. وقال نجم يوفنتوس، إن اللاعبين البرازيليين يرغبون دوما في خوض مباريات الكلاسيكو ضد منتخب الأرجنتين، رغم تأكيده بأنهم لا يسعهم سوى انتظار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن تحديد موعد اللقاء. وعقد ساندرو مؤتمرا صحفيا في بوغوتا، حيث يستعد منتخب السيلساو لمواجهة اليوم، أدلى خلاله بتصريحات قال فيها: «نعلم أن الأمر في أيدي فيفا. نرغب دوما في العمل واللعب، خاصة في مباريات البرازيل والأرجنتين، التي تُعد مباريات جيدة للاعبين والجمهور، لكن لا يسعنا فعل شيء حتى الآن، فقط علينا الانتظار». وعلق اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم مباراة البرازيل والأرجنتين التي أُقيمت في شهر سبتمبر الماضي بعد مضي 6 دقائق فقط على انطلاق صافرة البداية بسبب مخالفة البروتوكول الصحي من جانب بعض لاعبي بطل كوبا أميركا. وصدق حكم تلك المباراة ومسؤولو الملعب على قرار كونميبول، الذي أحاله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بصفته المسؤول عن مباريات تصفيات المونديال، وعلقوا المباراة. وأثنى ساندرو على مستوى منتخب فنزويلا «بغض النظر عن مركزهم في الترتيب»، حيث قال: «نحترم الجميع سواء كان يتذيل الترتيب أم يحتل الصدارة. أنا متأكد أن تفكيرنا سيكون ذاته في جميع المباريات الأخرى وسنحاول القيام بمهامنا، فالتأهل باكرا أمر جيد، ونفكر دوما في اللعب من أجل الفوز».