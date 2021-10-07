الحشان والبوص والمبيلش باقون مع أنديتهم

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فشلت صفقات انتقال سيف الحشان إلى العربي وسلمان البوص وجمال المبيلش بعد إغلاق باب الانتقالات الصيفية في منتصف ليل أول من أمس الثلاثاء، وذلك بعد تأخر إدارتي الأخضر والأصفر في إرسال طلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل قيد اللاعبين في سجلات النادي لدي الاتحاد المحلي. وسيبقى اللاعبون الثلاثة مسجلين لدى أنديتهم السابقة، الحشان مع القادسية، والبوص مع الساحل، والمبيلش مع خيطان. والمنتظر أن يقدم العربي التماساً إلى «فيفا» من أجل السماح بقيد الحشان بعد تأخر في مخاطبته رغم حصول اللاعب على بطاقته الدولية من نادي بلاك ستارز الغاني، وهو النادي ذاته الذي حصل من خلاله زميلع رضا هاني على بطاقته الدولية وانتقل من القادسية إلى كاظمة الذي وقع مع رسمياً وقدمه للجماهير من خلال حساب النادي في تويتر.

في المقابل، لن يقدم القادسية على تلك الخطوة لأن النادي سبق أن رفع دعوة لدى «فيفا» على الأندية التي تتعاقد مع اللاعبين بشكل «صوري» حيث انتقل سلطان العنزي إلى العربي وهاني إلى كاظمة بالإضافة إلى الحشان، ولا تريد إدارة الأصفر أن تناقض نفسها أمام الاتحاد الدولي خصوصاً أن اللاعبين البوص والمبيلش خرجا من نادييهما بالطريقة ذاتها.

من جانب آخر، صرف القادسية النظر عن الأنغولي أرى بابل لاعب الإسماعيلي المصري رغم موافقة الأخير على إعارته إلى الأصفر لمدة موسم واحد ليصبح المحترف الخامس في الفريق، وبذلك يكتفي القادسية بالرباعي: الألباني لورانس تراشي، البوسني بنجامين تاتار، الجامايكي روماريو وليامز، والعراقي علي فايز.

