السعودية واليابان على «الجوهرة المشعة»

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تتجه الأنظارإلى ستاد الجوهرة المشعة بجدة الذي يحتضن اليوم مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الياباني في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022

ويمثل هذا الملعب فألاً حسناً للأخضر السعودي الذي حسم عليه آخر مواجهة جمعته مع اليابان تأهله لمونديال روسيا 2018 بهدف فهد المولد، رغم أن آخر مواجهة جمعت المنتخبين كانت في كأس آسيا 2019 بالإمارات، وانتهت يابانية بهدف دون رد. ويدخل المنتخب السعودي المباراة برغبة تحقيق الفوز الثالث له على التوالي، بعد الفوز على فيتنام وعمان، ليحصد العلامة الكاملة، بـ6 نقاط، يتصدر بها المجموعة مع المنتخب الأسترالي الذي تنتزظره مباراة صعبة على ستاد خليفة الدولي في الدوحة أمام عمان التي جمعت 3 نقاط من الفوز على اليابان والخسارة أمام السعودية. ويسعى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي للحفاظ على التشكيل الذي خاض به المباراتين السابقتين، لكنه يفاضل بين عبدالرحمن العبود وعبد الرحمن غريب، لتعويض غياب جناحه المميز سالم الدوسري للإصابة. وينتظر أن يعتمد رينارد على محمد العويس في حراسة المرمى، وأمامه سلطان الغنام، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، ياسر الشهراني، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج، فهد المولد، عبدالرحمن العبود وصالح الشهري. على الجهة المقابلة، سيكون على هاجيمي موريياسو المدير الفني لمنتخب الساموراي، تفادي خسارة ثانية، قد تنال من حظوظه في بطاقة التأهل عن هذه المجموعة، خاصة بعد سقوطه المفاجئ على أرضه في الجولة الأولى أمام عمان بهدف دون رد. واستفاق اليابان في الجولة الثانية، بفوز صعب على الصين بهدف دون رد عن طريق لاعبه يويا اوساكو، ليحصد به أول ثلاث نقاط،، يحتل بهم المركز الثالث بالتساوي مع المنتخب العماني. وحرص المنتخب الياباني على التواجد مبكراً في جدة، للتعود على الأجواء، حيث اختار اليابانيون ملعب فريق اتحاد جدة للتدريب عليه. وينتظر أن يعتد موريياسو على نفس التشكيلة التي خاض بها مباراة الصين، مع اللعب بحذر في وسط الملعب، مع الاعتماد على سرعة لاعبيه في التحول الهجومي. وفي قاع المجموعة يلتقي المنتخب الصيني مع نظيره الفيتنامي على ستاد الشارقة علما بأن المنتخبين بلا رصيد من النقاط. وفي المجموعة الأولى، تنتظر المنتخب الإماراتي مباراة صعبة أمام إيران المتصدرة على استاد زعبيل بنادي الوصل، وجمعت الإمارات نقطتين من تعادلين مع لبنان وسورية احتلت بها المركز الثالث خلف إيران (6 نقاط)، وكوريا الجنوبية (4 نقاط). وبالمثل يواجه المنتخب السوري اختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على نظيره الكوري الجنوبي، وخسرت سورية أمام إيران في الجولة الأولى ثم تعادلت مع الإمارات في الثانية، لتحصد نقطة واحد بالتساوي مع المنتخبين العراقي واللبناني الذين يلتقيان اليوم على ستاد خليفة الدولي بالدوحة في مباراة الهروب من قاع الترتيب.

