فوز السالمية والتضامن في «التنشيطية»

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تغلب السالمية على اليرموك بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كأس الاتحاد التنشيطية. سجل هدفي السماوي مهاجميه حسين الموسوي والبرازيلي فابيانو، وسجل هدف اليرموك عذبي شهاب. وحصد السالمية أول 3 نقاط ليتساوى مع الكويت الذي هزم الجهراء بالنتيجة ذاتها الاثنين، بينما غاب خيطان هذه الجولة. وفي المجموعة الثانية، قاد مشعل الشمري فريقه التضامن إلى انتصار كبير على النصر بنتيجة 4-0، وشجل الشمري ثلاثية وأضاف عمر العنزي الهدف الرابع، وتصدر التضامن المجموعة بفارق

الأهداف عن القادسية الذي هزم الصليبخات 4-2 في افتتاح الجولة. وتضم المجموعة كذلك فريق الشباب الذي خاض مباراة ويدة مع خيطان أول من أمس فاز فيها بنتيجة 4-1.

