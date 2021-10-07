انتصاران للسماوي والأصفر في «اليد»

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حقق السالمية انتصارا مستحقا على العربي 26-22 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الثانية من دوري كرة اليد التي شهدت أيضا فوز القادسية على القرين 31-25. وبهذا الفوز تصدر السالمية ترتيب الفرق برصيد 4 نقاط من انتصارين، بينما بقي رصيد العربي على نقطتين، وحقق القادسية أول نقطتين في البطولة فيما بقي رصيد القرين خالياً من النقاط.

وجاء انتصار السالمية على العربي بعد لقاء مثير، تبادل خلاله الفريقان التقدم في بداية المباراة قبل أن يبدأ السالمية في فرض سيطرته على خصمه بفضل تركيز لاعبيه في الجانبين الدفاعي والهجومي مع محاولة الحد من خطورة لاعبي العربي ومراقبة مفاتيح اللعب لديه. ونجح السماوي في تحييد خطورة الأخضر في الدقائق الاخيرة من اللقاء ورفع الفارق إلى 4 أهداف في نهاية المباراة محققاً انتصارا مهما وضعه في مقدمة الترتيب. وفي المباراة الثانية عوَّض القادسية سقوطه أمام السالمية في افتتاح البطولة وحقق أول نقطتين في رصيده عن جدارة واستحقاق بعد أن سيطر على خصمه القرين في اغلب أوقات المباراة ليحقق فوزاً صريحا بفارق 6 أهداف (31-25). ويعتبر الكويت والسالمية الأكثر تحقيقا للقب الدوري، بحصولهما على اللقب 11 مرة يليهما العربي (10 ألقاب) وكاظمة والقادسية (6) والصليبخات والفحيحيل (5) وخيطان لقبان.

