الدواس تفوق في «الدراجات المائية»

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حقق المتسابق راشد الدواس كأس المركز الأول في فئة جالس للهواة (N/A) في بطولة العالم للدراجات المائية 2021 المقامة حاليا في ولاية أريزونا الأمريكية التي انطلقت 3 أكتوبر الحالي وتستمر حتى 10 منه. وأعرب الدواس في اتصال هاتفي مع “كونا” عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز ورفع علم الكويت في هذا المحفل الرياضي العالمي والذي يشارك فيه أكثر من 200 من أبرز المتسابقين من مختلف القارات في كل الفئات. وأوضح أنه استعد للبطولة من خلال معسكر تدريبي مكثف للعمل على تطوير أدائه ورفع لياقته البدنية للظهور بالمستوى المطلوب في أقوى بطولات الدراجات المائية عالميا إذ يتنافس فيها أقوى المتسابقين. وذكر أن مشاركته في كل من بطولة كرواتيا وبطولة العالم في إيطاليا كان لهما الأثر الإيجابي عليه والتي رفعت مستوى لياقته وأدخلته في أجواء المنافسات خصوصا أن المشاركة المستمرة في البطولات تزيد من خبرة المتسابق وتجعله متمرسا في السباقات. يذكر أن بطولة العالم للدراجات المائية 2021 تقام تحت مظلة اتحاد (IJSBA) للدراجات المائية وبمشاركة 24 دولة.