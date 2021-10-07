واقع رياضي ضبابي

محلية

كتبت قبل أسبوع عما هو متوقع أن يحدث في اتحاد الكرة الكويتي في موضوع فرض شخصية عامة لان يكون رئيساً لاتحاد كرة القدم القادم، فما كتبته كان بأن الاتحاد تسلّم رأي ««الفيفا»» في التعديلات التي أقرت قبل شهرين فيما يخص تعديل بعض بنود ومواد الاتحاد الجديد... إلخ وقلت إنني متأكد أن رد «الفيفا» موجود وإن التحركات الانتخابية بدأت عندما اجتمعت بعض الاندية للتشاور في اختيار الاعضاء وتزكية الرئيس...! فما كان هذا الاجتماع ليعقد الا لان الاتحاد تسلم رد «الفيفا» الذي بارك هذه التعديلات بالتنسيق تلفونيا مع من يملك القرار في «الفيفا» وفي الكويت. الا ان هناك بعض الغموض في كيفية تطبيق هذه التعديلات وهناك مواد لم تعدل لتتناسب مع التعديلات الجديدة! هذا الأمر جعل الاتحاد يستفسر لتوضيح قرارات «الفيفا» قبل تنفيذها بنشرها بالجريدة الرسمية.

يعني «الطبخة» ناقصة اشوية بهارات وملح... فهل وصلت الرسالة يا حكومة؟ وأيضا كتبت منذ ثلاث سنين مضت، وفي مقالتي قبل يومين أن النظام الرياضي يجب أن يعدل وتتغير هيكلة الأندية الرياضية بواسطة من يملك المال، وهي الحكومة ممثلة بهيئة الرياضة، التي تستطيع أن تدير شؤونها المالية حسب ما تحصل عليه سنوياً من الدولة للصرف على الرياضة... وطرحت فكرة أن تتخصص الاندية في بعض الرياضات مثل الألعاب الجماعية ولعبتي ألعاب القوى والسباحة، وتترك بقية الالعاب لتشكيلات إدارية رياضية جديدة... ولكن لم تعط هذه الرؤية أي تأثير فيمن يسمع أو يقرأ أو يتخذ قراراً؟

إلى ان طرحت الهيئة قبل يومين نفس فكرة تخصص الاندية بالألعاب الجماعية والاستغناء عن الألعاب الرياضية الفردية... فالحمد لله انهم اقتنعوا أخيراً بهذه الفكرة، ولكن أسلوب طرحها كان مبهماً، ويجب ان يتم بتدرج زمني اداري وقانوني قبل اتخاذ أي قرار ارتجالي (كما تعودنا دائما نتخذها بكل أمور الحياة في الكويت وآخرها قرارات كورونا؟؟؟) فنصيحتي للاخوة في مجلس الإدارة عدم التسرع بأخذ أي قرار الا بعد التشاور مع الأندية وأصحاب الشأن بمن فيهم اللاعبون لمعرفة مصيرهم القادم من هذه الفوضى الرياضية التي لا نعلم كيف نوقفها...؟ والله من وراء القصد.