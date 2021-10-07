سالمين مستمر مع برقان

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جدد نادي برقان عقد لاعب فريق كرة السلة عبدالله سالمين لموسم آخر، وذلك تدعيما لصفوف الفريق في الموسم الجديد الذي سينطلق أكتوبر الحالي. وكان سالمين الذي ترعرع في صفوف نادي القادسية انضم إلى «برقان» الموسم الماضي، مستفيداً من قانون «اللاعب الحر» الذي يتيح للاعبين الذين تجاوزوا 30 عاما الانتقال دون موافقة أنديتهم. وقدم سالمين، الذي يعتبر من اللاعبين البارزين على المستوى المحلي، عروضاً لافتة مع برقان في الموسم الماضي، وهو ما دفع إدارة الفريق إلى التجديد له لعام اضافي. وكان برقان تعاقد أيضاً مع محترفي كرة السلة الأميركي ميشيل آدم والصربي ماركو كوبكوفيتش. ويشارك برقان الذي قدم أداء متميزاً في الموسم الماضي بقيادة مدرب الفريق الوطني طلال القلاف، في دوري الدرجة الممتازة هذا الموسم وهو يسعى إلى المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة.