خسارة «طائرة الكويت» أمام غلطة سراي

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خسر فريق الكرة الطائرة في نادي الكويت أمام غلطة سراي التركي 2-3 في اللقاء الذي جمعها أول من امس، ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه «الأبيض» في تركيا، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد الذي ينطلق في 22 أكتوبر الجاري باقامة مباراة كأس السوبر التي تجمع الكويت مع القادسية. وكان «طائرة الأبيض» فاز في مباراة «الودية »الأولى على فريق بشكتاش التركي 3-1 وهو خاض أول من أمس مباراته الثانية في معسكره التدريبي. وسيلعب الأبيض أيضا مباراتين أخريين في المعسكر قبل العودة إلى البلاد لخوض لقاء كأس السوبر. وكان الأبيض الذي تعاقد مع المدرب الأرجنتيني داميان ريدندو لقيادة الفريق في الموسم الجديد بدلاً من المدرب السابق التونسي خالد بلعيد، أعاد محترفه السابق الكوبي أورلاندو سبيدا إلى صفوفه في الموسم المقبل. ويحاول المدرب الأرجنتيني تجربة جميع اللاعبين للوقوف على مستوياتهم بصورة واضحة، من أجل اختيار التشكيل المناسب الذي سيعتمد عليه في المنافسات الرسمية.