الغانم: متفائل.. ما يدعو له صاحب السمو لا ينتهي إلا بالخير

الأولى

فيما تستكمل اليوم ثاني جلسات الحوار الوطني، أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تفاؤله بالحوار الوطني الذي دعا إليه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، مؤكداً أن أي حوار يدعو له صاحب السمو لا ينتهي إلا بالخير.

وقال الغانم عقب احتفالية تكريمه بتسميته رئيسا فخريا للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب: انه لا يمكن أن تكون هناك دعوة من صاحب السمو أمير البلاد يجمع بها أبناءه إلا أن تنتهي إن شاء الله بخير.

وتابع الغانم أنا على تفاؤلي السابق وتم عقد أول جلسة وهناك جلسات قادمة وإن شاء الله عندما تنتهي جلسات الحوار نستطيع أن نتحدث عن التفاصيل أكثر لكن أنا على تفاؤلي وإن شاء الله لا ينتهي أي حوار دعا إليه صاحب السمو إلا بالخير.



وعودة للمناسبة، قال الغانم إن الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب يعد كيانا مهما في غرس الفضائل الحميدة وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والشريعة السمحاء في نفوس الشباب في ظل التحديات التي يواجهها الوطن العربي.

وأضاف أن لهذا الكيان الكثير من المخرجات من قادة الدول العربية ومنهم أمراء الكويت السابقون.

وبيَّن أنه منذ تولي الكويت رئاسة الاتحاد ازداد عدد الأعضاء من ستة إلى 16 عضوا متطلعا إلى انضمام كل الدول العربية لعضوية الاتحاد.

من جانبه اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة حمد الرحومي في كلمة له خلال الاحتفالية أن تزكية رئيس مجلس الأمة الكويتي رئيسا فخريا للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب خطوة تمثل نقلة نوعية في دعم الحركة الكشفية في الدول العربية.