أين اختفت 900 قطعة أثرية؟!

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انتصر وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لتاريخ وتراث البلاد وشكَّل لجنة تحقيق برئاسة د.معصومة المبارك حول اختفاء مئات القطع الأثرية من متحف الكويت الوطني التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وأكدت مصادر لـالنهار أن الوزير المطيري شكل لجنة التحقيق لبحث ملابسات اختفاء ما يقارب 900 قطعة أثرية قبل أن يتسلم المطيري حقيبته الوزارية.

واوضحت المصادر ان القطع المختفية تعود للعصور الهلينستية، والعبيدية، واليونانية والإسلامية القديمة، جميعها مسجلة فى سجلات إدارة الآثار والمتاحف ولها باركود الكتروني.



وتوقَّعت المصادر أن من يقف وراء اختفاء أو سرقة هذه القطع الثمينة استغل فترة إغلاق المتاحف في البلاد وتعطيل العمل فيها خلال فترة كورونا في استخراج هذه الآثار من حوزة المتحف الوطني والتصرف بها أو ربما تهريبها للخارج.

وأشارت المصادر الى أن الأمر اكتُشِف من قبل لجنة جرد الآثار والتراث الشعبي المسجلة في متحف الكويت الوطني والمتاحف التابعة له والمشكَّلة في 28 سبتمبر 2020. وبينت المصادر أنه فيما لو تم التأكد من خروج هذه القطع الى خارج البلاد فإنه سيتم تعميم صورها وأرقام تسجيلها وأوصافها في عملية بحث دولية عنها.