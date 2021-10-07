مشعل.. الخير

الأولى

تمر الأيام، وتمضي السنون، ولا يزداد الذهب إلا قيمة ولمعاناً، ولا يغدو العود إلا أكثر طيباً، وأزكى أريجاً، وأرقى عطراً. وهكذا هو سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -العضيد الأمين لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح- يزداد تألقاً يوماً إثر يوم، ويشتد بريقه لحظة بعد لحظة، بما جُبلَ عليه من خصال جعلته أنموذجاً فريداً في القيادة، ومثلا يُحتذى في الحكمة والحنكة والحزم والحسم والإجادة والإتقان.

فسموه معروف منذ أول مهمة رسمية أُسندت إليه عندما كان في ريعان الشباب بأنه يملك حزم الرحماء، وحسم الأقوياء، فقوته وشدته لا تعرف القسوة أو الاندفاع، وحسمه لا يكون إلا عن بيّنة، ولا يتحقق إلا عقب دراسة متأنية، شعاره في ذلك قول القائل:



إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترددا إن القاصي والداني يشهد كلاهما بأن سمو ولي العهد رجل لا يعرف التردد، ولا يميل إلى التذبذب مطلقاً؛ لأن الأمور واضحة لديه أشد الوضوح، فإن كانت حقاً أمضاها، وإن كانت غير ذلك أهملها، ولم يلتفت إليها إلا للمعالجة والإصلاح والتقويم.

إنه رجل صارم جاد لا يعجبه التسويف والتأجيل والإرجاء، يسعى -بكل جهده- أن يسير كل شيء وفق تخطيط علمي مدروس، وتوقيت دقيق محدد، فلا عشوائية، ولا فردية ولا أحادية في إنجاز الأعمال، وبخاصة تلك التي تحتاج إلى تضافر الجهود، وتعاون السواعد، وتبادل الخبرات.

ومع ذلك كله فهو الموجه والمرشد والدليل الذي تسبق أفعاله أقواله، ويطبق على أقرب الناس إليه ما يطبقه على سائر المواطنين بمسطرة واحدة أساسها أن العدل أساس الملك، وأن الإحسان هو الطريق إلى خيري الدنيا والآخرة.





وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ذلكم هو مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي اختاره صاحب السمو أمير البلاد قبل سنة ولياً للعهد، وباركت هذا الاختيار جموع المواطنين على اختلاف أعمارهم ووظائفهم وتوجهاتهم. وفي الذكرى الأولى لتولي سموه ولاية العهد يدرك كل متابع أن سمو الشيخ مشعل هو الرجل الفذّ، والقائد المحنك الذي لا تغيرّه المناصب، ولا تستهويه الألقاب، بقدر ما يشده ويجذبه العمل المخلص الخلاّق الذي يعود نفعه على الوطن وترجع فائدته إلى المواطنين. لقد عاهد الله والشعب يوم تزكيته أن يكون لسمو الأمير العضد المتين، والناصح الأمين، وقد كان ولا يزال فما أخلف موعداً ولا تخلى عن كلمة واحدة خرجت من فيه، بل التزم كل الالتزام بما عاهد عليه الله، ثم سمو الأمير وجموع الكويتيين.

وهذا هو ديدن سمو الشيخ مشعل الأحمد منذ زمن بعيد، عطاء وافر، وأداء متميز، وقيادة واعية لا تعرف الصراعات، وتمقت الخلافات التي يؤججها أصحاب المصالح الضيقة، أو يحاولون تأجيجها، لتعطيل المسيرة، وعرقلة النهضة ووقف التقدم، وتقويض البناء الديموقراطي السليم الذي تتمتع به الكويت منذ مئات السنين.



ولئن كانت تلك طبيعة سمو الشيخ مشعل الأحمد المعروفة عنه منذ صباه فإنها أضحت أكثر بروزاً وأشد رسوخاً بعد ما أسندت إليه ولاية العهد، فلا محاباة ولا مداهنة، وإنما وضوح وبيان، وثقة في الذات لا تضعف ولا تلين؛ لأنها قائمة على الحق والعدل والمساواة، ومن قبل ذلك ومن بعده، على طلب العون من الله والاعتصام بحبله، ومن يعتصم بالله فقد هُدي إلى صراط مستقيم. ومع بداية السنة الثانية من إسناد ولاية العهد إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، فإننا نتطلع معه، ونسير خلفه وخلف قيادتنا الحكيمة ممثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد نحو مزيد من النجاح، ومزيد من الأمل، ومزيد من العمل للكويت ولأبناء الكويت ولأحباء الكويت في شرق الدنيا وغربها.

وختاماً، نؤكد، ونعلنها واضحة صريحة وعالية مدويّة أن الكويت ستبقى مصونة محمية ما دام فيها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ مشعل الأحمد -حفظهما الله ورعاهما- وأمثالهما من تلك الأسرة الكريمة التي لم يهن عليها، ولا في ظلها، ولا تحت إمرتها أي مواطن كويتي شريف منذ تولت مقاليد الحكم في البلاد قبل مئات السنين.



وصدق قول القائل: إذا مات منا سيِّدٌ قام سيّد قؤول لما قال الكرام فعول حفظ الله الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل شر ومكروه.