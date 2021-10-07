الخميس 07 أكتوبر 2021 ,1 ربيع الأول 1443
رقم العدد:
4327
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
الخميس Al wanees
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
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حداق... البحر أصبح كحمّام السباحة لا سمك فيه... كله بفضل الصيد الجائر! تائه
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