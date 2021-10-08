النهار Weekend

بينما قال المزارع عبد الله أحمد الحيدر إن المزارع في الكويت يواجه معوقات وصعوبات كبيرة بسبب البيئة الصحراوية الفقيرة بالعناصر الغذائية إلى جانب مشكلة ارتفاع نسبة كبيرة من الملوحة في المياه، أكد أنهم استطاعوا تجاوز تلك المشاكل عبر الوصول لزراعة الأعلاف الخضراء التي تتحمل الملوحة الشديدة، مشيرا إلى أن حرصه على المساهمة في تعزيز الامن الغذائي من خلال توفير انواع مختلفة من الاعلاف ذات الجودة العالية لتغذية الأنعام بمختلف أنواعها من الأغنام والماعز والأبقار والإبل. وأعلن الحيدر في لقائه مع «النهار»، عن زراعة 3 أصناف متنوعة من الأعلاف الخضراء التي تمتاز بمكونات غذائية ذات قيمة عالية، وذلك لتوفيرها لاصحاب الحلال وبأسعار مناسبة، موضحا أن الصنف الأول خاص بالغنم والماعز والبقر والابل، ويمتاز بمكوناته الغذائية الممتازة ويؤدي الى مضاعفة انتاج الحليب، والثاني خاص بالخيل، والثالث خاص بالابل.

وكشف الحيدر عن جملة من المشاكل التي تواجه المزارعين، حيث التكلفة الزراعية المرتفعة وارتفاع اجور العمالة بالإضافة إلى كلفة المواد الزراعية، إلى جانب ندرة المياه والاراضي غير صالحة للزراعة التي تحتاج جهداً وكلفة مضاعفة، ناهيك عن المشاكل التي قد تطرأ بين الحين والآخر ومنها انقطاع التيار الكهربائي من فترة لاخرى. وأشار الحيدر إلى أن هناك الكثير من المزارعين يعانون من مشكلة نقص الايدي العاملة، إذ إن الأعداد المتوفرة حاليا غير كافية لسد العجز المطلوب، ما يؤثر سلبا في كمية المحاصيل الزراعية، مؤكدا أن أصحاب مزارع الاعلاف الخضراء يفتقدون الدعم الحكومي على الرغم من الدور المهم الذي يقومون فيه والمساهمة في تعزيز الامن الغذائي من خلال توفير الاعلاف لاصحاب الانعام، آملا في أن تكون هناك التفاتة جادة من الجهات المعنية بهذا الشأن لمزيد من التطوير في القطاع الزراعي. وأكد أن الكويت تتمتع بالعقول الجيدة والامكانات الكبيرة، غير أننا نحتاج الاحترافية في تطوير القطاع الزراعي وزراعة الاعلاف الخضراء، بما يسهم في توفير الغذاء «للحلال»، وبالتالي تأمين الامن الغذائي، معربا في الوقت نفسه عن تطلعه للتوسع في مشروع زراعة الاعلاف وتقديم أنسب الأسعار للمربين وأجود الانواع للحلال، وفيما يلي نص اللقاء:

? في البداية، ما السبب الذي دفع المزارع عبدالله احمد الحيدر إلى التخصص في زراعة الاعلاف الخضراء؟

? كما هو معلوم عند المزارعين أن الزارعة في الكويت تواجه معوقات وصعوبات كثيرة، منها صعوبة توافر الماء المناسب للزراعة وايضا التربة الصحراوية الفقيرة بالعناصر الغذائية، وكذلك الطقس الحار جدا في الصيف بالاضافة الى ارتفاع قيمة الاعلاف، لذا اتجهنا الى زراعة الاعلاف لاعتبارها اكثر النباتات قدرة على التكيف مع البيئة.

? منذ متى بدأت في زراعة الاعلاف؟ وكيف بدأت؟

? بدأنا زراعة الاعلاف منذ 3 سنوات تقريبا، متجاوزين جميع الصعوبات التي واجهتنا من استصلاح الارض وزراعتها، حتى نلنا الحصاد، وتوفير الاعلاف الخضراء لمربي الحلال.

? ما الأنواع التي تنتجها مزرعة الحيدر من محاصيل الاعلاف؟ وكم تبلغ كمية الإنتاج لكل صنف في اليوم الواحد؟

? لله الحمد استطعنا زراعة ثلاثة اصناف من الاعلاف الاول خاص بالغنم والماعز والبقر والابل ويمتاز بمكوناته الغذائية الممتازة ويؤدي الى مضاعفة انتاج الحليب، والنوع الثاني خاص بالخيل، والنوع الثالث خاص بالابل، اما عن كمية الانتاج فهي ممتازة جدا مقارنة بالاصناف الاخرى.

تحمل الأملاح

? وهل إنتاج المحاصيل من الاعلاف يصدر بشكل يومي؟ وهل هي ذات عناصر غذائية أساسية للانعام؟

? بفضل من الله استطعنا زراعة اصناف من الاعلاف تتحمل ملوحة الماء العالية وتحتوي على مكونات غذائية ممتازة وتعطينا انتاجاً ممتازاً ويتم حصادها كل 3 اسابيع.

? هل الاعتماد في تحصيل الاعلاف يقتصر على العمالة؟ أم ان هناك مكائن خاصة لكبس وتجميع المحاصيل؟ وهل عدد العمالة الموجودة لديكم كافٍ لسد المهام المطلوبة؟

? للاسف، حاليا العمالة غير كافية في الوضع الراهن، وشراء مكائن القص والكبس مكلف جدا، لهذه الاسباب تعذر علينا التوسع في مشروع زراعة الاعلاف، والاكتفاء بالانتاج الحالي والفائض يتم بيعه لتغطية التكاليف.

? هل هناك مشاكل في عملية التسويق؟ وما الآلية التي تسيرون عليها؟

? حاليا حجم انتاجنا يلبي فقط حاجة عملائنا القريبين من مزرعتنا، والتوسع في زراعة الاعلاف يحتاج تمويلاً.

الأعلاف الخضراء

? هناك دعم حكومي للمزارعين المنتجين للخضراوات؟ هل مزارع الاعلاف الخضراء تحظى بهذا الدعم؟

? للاسف، حاليا لا يوجد دعم مالي لزراعة الاعلاف، ونتمنى ان تنظر لنا الحكومة وتساعدنا في تنمية زراعة الاعلاف لاهميتها في المساهمة لتعزيز الامن الغذائي.

? بعض المزارعين يشكون من عدم صلاح الأرض للزراعة؟ فهل واجهتكم هذه المشكلة؟

? نعم صحيح واجهتنا هذه المشكلة وكذلك مشكلة الماء ذي الملوحة العالية جدا، لكن بسبب اختيارنا الاصناف المناسبة استطعنا النجاح في زراعة اعلاف تتحمل الملوحة العالية.

? ما مركبات العناصر الغذائية الاساسية المفيدة للحيوانات التي تتميز بها مزرعة الحيدر في محاصيل الأعلاف الخضراء؟

? تختلف اهمية العناصر الغذائية حسب نوع الحلال فمثلا تحتاج الاغنام والبقر البروتين العالي بينما يحتاج الخيل عناصر اخرى لذا قمنا بزراعة اكثر من صنف.

ندرة الماء

? هل هناك مشاكل او عراقيل تواجههكم في الزراعة؟ وما هي؟

? بالطبع التكاليف الزراعية وكذلك ندرة الماء المناسبة وايضاء التربة الزراعية والاسمدة والمخصبات.

? إلى ماذا يطمح المزارع عبدالله الحيدر؟ وهل لديك برنامج او رؤية مستقبلية للتوسع وتطوير إنتاج محاصيل الاعلاف الخضراء وتوفيرها بكميات تغطي حاجة السوق؟

? نسأل الله ان يوفقنا لما نطمح إليه حيث نتطلع الى التوسع في مشروع زراعة الاعلاف وتقديم اسعار وانواع مناسبة لاصحاب الحلال في ظل ارتفاع اسعار الاعلاف الاخرى.

? ما الرسالة أو المطالب التي توجهها للجهات المختصة حول هذا النوع من الزراعة، لاسيما انه مرتبط ارتباطا وثيقا في النهضة بالثروة الحيوانية؟

? الرسالة التي اتمنى أن اوصلها للجهات ذات العلاقة بالزراعة والانتاج بأن تطور اعمالها وتكون اكثر احترافية واتوقع لديهم الامكانات اللازمة لهذا الشكل من الاعمال، فالعقول موجودة والامكانات متوافرة، ولكن نحتاج الاحترافية بعد سنوات من العمل سواء لنا او لغيرنا من الاهل.

? كلمة اخيرة؟

? اذا كانت هناك كلمة اخيرة، فأشكر جريدة «النهار» واجتهادكم، وأرجو من الله عز وجل لكم التوفيق والتيسير، وان يديم على الكويت نعمتي الامن والامان ويديم الصحة والعافية على قيادة البلد والله المعين.

