النهار Weekend

فندق شيراتون الكويت من أكثر فنادق الكويت تميزًا بموقع مثالي على بُعد دقائق فقط من شواطئ الخليج العربي وأهم المعالم مثل برج التحرير والسوق القديم ومناطق التسوق عالمية المستوى.

يوفر فندق شيراتون الكويت ذو فئة الخمسة نجوم، أحد فنادق لاكشيري كوليكشن، أجواء لا تُنسى للمسافرين إلى مدينة الكويت بغرض العمل أو الترفيه بفضل مجموعة متنوعة من المرافق ذات فئة الخمسة نجوم، فيمكن لعشّاق اللياقة البدنية الاستفادة من النادي الصحي المجهّز جيدًا،كما يضم Sheraton ساونا وغرفة بخار تبعث على الاسترخاء،وحوض السباحة المدفأ في الهواء الطلق وقاعة الحفلات الرائعة.

وتضعك المطاعم الشهيرة المتوفرة في الفندق، مثل ريكاردو والحمراء، في اجواء البلدان الاصلية لاصل هذه المطابخ ،حيث يمكن الاستمتاع بمذاق الأطباق الإيرانية في مطعم شهريار، والأطعمة المتخصصة اللبنانية في مطعم الطربوش، والأطباق الهندية في مطعم بخارى ،كما يُمكن الاستمتاع بالمأكولات الإيطالية الشهية أيضًا في مطعم ريكاردو للمأكولات الفاخرة.

ويضم الفندق صالة الشاي الإنجليزي الشعبية الشاي التقليدي على الطراز الإنجليزي بعد الظهر.

في البهو الرخامي الخلاب في شيراتون الكويت ، ينغمس النزلاء في جو من السحر يمتد إلى أماكن إقامتنا البالغ عددها 300 غرفة وجناح، حيث تتميز كل غرفة في الفندق بتحف لا تقدر بثمن وتكنولوجيا معاصرة ووسائل راحة من فئة الخمسة نجوم، مما يوفر للنزلاء مزيجاً لطيفاً من الراحة والرفاهية.

ويوفر فندق شيراتون الكويت خدمة الاستقبال في المطار ذهابًا وإيابًا مجانًا لجميع الضيوف، ويقع مطار الكويت على بعد 10 كم من الفندق، وتتوافر مواقف مجانية للسيارات في الموقع.

