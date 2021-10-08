النهار Weekend

دراستها الجامعية لم تكن تشير - من قريب أو بعيد- إلى المجال الذي ستتخصص فيه مستقبلًا، فهي حاصلة على ليسانس الآداب، قسم اللغة العبرية، وبدأت عملها في المجال الإعلامي، معدة ومخرجة برامج، غير أنها سرعان ما قررت «تعديل مسارها»، فدرست اللغة العربية، وأصبحت «مذيعة عربي» معتمدة، لتبدأ من هنا رحلتها مع «العلاج بالطاقة»، الرحلة التي خاضتها المذيعة المصرية، لبنى أحمد، من وراء ميكرفون الإذاعة، وهي تقدم برنامجها «هنعيشها أحلى»، لتتحول بمرور الأيام إلى «معالجة بالطاقة».

«النهار» التقت «لبنى» للحديث معها عن رحلتها منذ حصولها على شهادتها الجامعية، والتحاقها بالعمل الإذاعي، وصولًا إلى حصولها على لقب «معالجة بالطاقة»، ليس هذا فحسب، لكن الحوار امتد أيضا إلى مجال تخصصها الجديد، والدور الذي لعبه برنامجها «هنعيشها أحلى» في ربطها بـ«الطاقة»، والخصائص التي تتمتع بها الأحجار الكريمة.. وكان الحوار التالي:

? بداية.. كيف كانت خطوة التحاقك بالعمل في الإذاعة المصرية؟

? بعدما حصلت على ليسانس الآداب، قسم اللغة العبرية،، بدأت العمل الإعلامي كمحررة ومترجمة في البرنامج العبري، بعد ذلك انتقلت للقنوات المتخصصة للعمل مخرجة ومعدة، فعملت في قناة النيل الثقافية وقناة النيل للأخبار وأكثر من قناة آخرى، حتى قررت تعديل مساري، وقررت العمل مذيعة باللغة العربية، وبالفعل اعتمدت مذيعة عربي، وبدأت من خلال «إذاعة الكبار»، وعملت بها حوالي ستة أشهر، ثم انتقلت إلى إذاعة الأغاني، ومنها إلى «أغاني إف إم» لأقدم برنامج «هنعيشها أحلي».

بالحديث عن «هنعيشها أحلى».. ما الفكرة التي يقوم عليها البرنامج؟

البرنامج يناقش قضايا ومشكلات الحياة ويستضيف مختصين لمعالجة هذه المشكلات، بحيث نستطيع أن نعيش حياة بشكل أفضل، ونبتعد بقدر الإمكان عن العادات السلبية كالكذب والنفاق والغيرة وغيرها من المشاعر السلبية، والبرنامج هدفه تقديم السعادة وتحدي كل الصعاب التي نمر بها، وبالطبع نعرض ضمن الفقرات مجموعة من الأغاني التي تناسب موضوع الحلقة، وبفضل من الله عز وجل حقق البرنامج نجاحاً كبيراً.

? ما العلاقة التي تربط بين «نعيشها أحلى» والعلاج بالطاقة؟

? بالطبع هناك علاقة وطيدة بين البرنامج والعلاج بالطاقة، فالعلاج بالطاقة قائم على كيفية التخلص من الشحنات السلبية واكتساب الشحنات الايجابية، والشحنات السلبية هذه نكتسبها مثلا عندما نكذب أو ننافق أو نقدم على فعل شيء سلبي، وفي المقابل نكتسب الشحنات الإيجابية عندما نفعل الخير ونتحدى الصعاب التي تواجهنا في الحياة، وللعلم برنامج «هنعيشها أحلى» يعتبر السبب الرئيسي في اتجاهي بعد ذلك لدراسة العلاج بالطاقة.

? كيف جرى هذا التحول في حياتك؟

? في البداية كنت مهتمة بقصة العلاج بالطاقة والعلاج بالألوان والعلاج بالاحجار الكريمة، وكان لدي فضول لمعرفة المزيد عن هذا العالم الذي لا يعرفه كثيرون، وأثناء تقديمي برنامج «هنعيشها أحلى» كنت أبحث دائما على كل ما يجلب السعادة للإنسان، وكنت أبحث عن كل جديد يقدم في هذا البرنامج، ففكرت في استضافة إحدى المعالجات التي تعالج بالطاقة، والتي تعرفت منها أكثر على العلاج بالطاقة، وأثناء استضافتي الدكتورة ريم فاروق، وهي إحدى المعالجين بالطاقة وبعد انتهاء الحلقة لاحظت أنني لدي شغف كثيرا لمعرفة طريقة العلاج بالطاقة فقالت لي أنه هناك«كورس» لتدريس هذا العلاج، يشارك فيه أساتذة كبار في تعليم العلاج بالطاقة ، وكان «الكورس مكثف» لمدة أسبوعين في مصر، وبالفعل التحقت بـ«الكورس» واجتزت جميع مراحله، حتى وصلت إلى المرحلة الأخيرة وهي العلاج بالكريستال أو الأحجار الكريمة.

? هل العلاج بالكريستال والأحجار الكريمة نوع من العلاج النفسي؟

? لا.. لكنه يحل محل «الليزر» في علاج جميع الأمراض، ونستخدم الكريستال والاحجار الكريمة لإجراء العمليات الجراحية لجميع الأمراض، حتى المستعصية منها مثل «السرطان» و«تليف الكبد» وغيرها من العمليات الخطرة، وللعلم تجري هذه النوعية من العمليات دون إحداث أية جروح، حيث تشحن الأحجار الكريمة بطاقة إيجابية وتقرأ عليها بعض الأدعية الدينية والقرآن الكريم، ونضع الحجر على مكان المرض بطريقة معينة ويتم الشفاء بعد ذلك.

? مقارنة بـ«الليزر».. كم تبلغ فاتورة العلاج بالطاقة؟

? هو مكلف.. لكنه في الوقت ذاته أقل تكلفة من الليزر وليس له أي اعراض جانبية.

? بعد اتقانك العلاج بالطاقة.. كيف تمكنتِ من تطبيق ما تعلمته عمليا في برنامجك؟

? بدأت اتحدث بشكل معلومات «هل تعلم؟» مثلا أقول : هل تعلم ان الكذب يقلل من عمر الإنسان، وبدأت أوجه للمستمع كل المعلومات التي من خلالها يستفيد بشكل مباشر في حياته ويجعلها أفضل، إلى جانب تقديم نصائح تجلب السعادة التي يريدها كل إنسان في حياته، فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفضله عن غيره من المخلوقات وهو أعظم مخلوقات الله على الأرض، وإذا اقتنع كل إنسان بذلك سيمتلك المقدرة على أن يتحدى أي صعاب تواجهه في حياته.

? هل بالفعل الأحجار الكريمة لها خصائص تؤثر على الإنسان؟

? بالطبع.. كل حجر له تأثير خاص به يميزه عن غيره، فنجد على سبيل المثال حجر الروز كوارتز من الأحجار التي تعالج«القلب» ويمكننا ارتداؤه في قلادة قريبا من القلب، وهو من أكثر الأحجار المريحة جدا بلونه «الروز» ومفرغ لطاقات الحزن وطاقات الألم والغضب، ومن المهم جدا ارتداء هذا الحجر، كما أنني أقتنيه ضمن مجموعة الأحجار الخاصة بي، ويفضل أن يكون مشحوناً من قبل متخصص في العلاج بالطاقة، وكذلك حجر «المرجان» يعتبر من أقوى الأحجار امتصاصا للطاقة السلبية من حسد وحقد وسحر وغيرها من الطاقات السلبية.

? هل للطاقة الحيوية قدرة على التخسيس والنحافة؟

? بالفعل.. هناك الكثير من الجلسات التي من الممكن أن نقدمها في هذا الصدد وهو إجراء غير معقد فقط نحاول من خلاله ضبط طاقة الجسم،لاسيما أن جسم الإنسان ذكي جدا، فعندما يمنع الجسم من تناول أكلات معينة ثم نعود لتناولها يخزن الجسم ما كان ممنوعًا عنه من قبل وبالتالي الحرق يكون ضعيفاً، ويجري التخسيس بالطاقة عن طريق اتباع نظام غذائي صحي وليس (ريجيم)، ثم استخدام الأحجار الكريمة المتخصصة في التخسيس، والتي عند ارتدائها تظل الدهون في الجسم سائلة، وهناك نوع من الأحجار الكريمة تساعد على غلق المعدة، ويجري التخسيس بالطاقة الحيوية عن طريقة مجموعة من الجلسات كل ثلاثة أيام، ومن جلسة إلى آخرى أعطي المريض مجموعة من الأحجار التي تساعد على غلق شهيته، وكل حالة لها طريقة مخصصة بها، فالأعمار الصغيرة أو الأطفال يختلفون عن الكبار، ومريض السكر طريقة تخسيسه مختلفة عن الإنسان الطبيعي، إضافة إلى استخدام كريم عبارة عن خليط من الطحالب البحرية ومطحون الأحجار الكريمة من شأنه شد ترهلات الجسم، كما أن حجر الكهرمان يساعد كثيرا على تنشيط عملية الحرق في الجسم، والالتزام بـ«تكنيك التنفس» الذي أوصي الحالة به، مع شرب الماء الساخن باستمرار وتناول الفاكهة.