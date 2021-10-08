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عمل خبراء الآثار في مصر بجد في السنوات الأخيرة بمساعدة الولايات المتحدة للحفاظ على معلم تاريخي ثمين وهو ضريح الامام محمد الشافعي، بحسب تقرير لموقع «شير اميركا».

وسمي الضريح باسم الامام محمد الشافعي الذي توفي في عام 820 ميلادي ويقع في ما يعرف باسم القاهرة التاريخية وهي منطقة في القاهرة صنفتها منظمة «اليونسكو» ضمن مواقع التراث العالمي.

وقد تم بناؤه لتحديد مكان قبر الامام بعد وفاته بفترة طويلة وتعلوه اقدم وأكبر قبة خشبية في مصر. ويعود تاريخ البناء في الغالب الى العام 1211، مع عناصر جنائزية من العام 1178 واضافات لاحقة من القرن الرابع عشر الى القرن التاسع عشر.

ومع تعرض الضريح للخطر بسبب ارتفاع المياه تحت سطح الأرض، قدمت وزارة الخارجية الأميركية منحة من صندوق السفراء للحفاظ على التراث الثقافي، لتغطية نفقات مشروع الحفاظ على البيئة على مرحلتين، بدأ في العام 2016 وانتهى في وقت سابق من هذا العام، بمبلغ اجمالي قدره 1.38 مليون دولار.

وقال السفير الأميركي لدى مصر، جوناثان كوهين، ان الموقع الذي اعيد افتتاحه في ابريل هو «رمز مهم للتاريخ الديني للعمارة الاسلامية في مصر ويمكن للزوار ان يقصدوه مرة اخرى».

وأضاف ان «هذا المشروع جزء من استثمارنا الذي تبلغ قيمته 102 مليون دولار على مدى السنوات الـ 25 الماضية، للحفاظ على التراث الثقافي والمواقع الدينية وترميمها وحمايتها في جميع انحاء مصر.

وتناول العمل، الذي وافقت عليه وزارة السياحة والآثار المصرية ونفذه فريق من شركة «مجاورة» المعمارية المصرية المناطق المتضررة من الرطوبة والملح الناجم عن ارتفاع منسوب المياه. وقام دعاة الحفاظ على البيئة باصلاح الشقوق في الأرضية والبناء والرخام والخشب، بالاضافة الى الانحناءات في الأسقف. وشمل المشروع اجراء مسح هيكلي واصلاح وتنظيف الأفاريز والنقوش الزخرفية، واصلاح الواح الجص الخارجي وتركيب نظام اضاءة.

وبالاضافة الى قبته يضم الضريح عناصر خشبية مزينة، وأسقفاً منقوشة وعوارض ربط منحوتة وأبواباً مغطاة بألواح ونصباً من خشب الساج، وكلها تعود الى القرن الثاني عشر.

ويتميز الضريح بالرسوم والأشكال الهندسية والنباتية والخطوط العربية التي تتسم بالفخامة وتعدد الألوان، ويمتد تاريخها الى خمسة قرون مضت، والتي تقدم لمحة عن التقاليد الزخرفية للعصور المتعاقبة. ويحتوي رواق المدخل على تفاصيل زخرفية هي افضل ما تم الحفاظ عليه من نوعها في فترات كل منها، مثل الأرضية الفسيفساء الخزفية التي يعود تاريخها الى منتصف القرن الثامن عشر والأبواب المطعّمة بالفضة التي تعود الى القرن التاسع عشر المحاطة ببوابة رخامية مطلية.

كما ان الضريح، الذي تحيط به منطقة مدافن مشهورة وكان على مدى وقت طويل وجهة شهيرة للسياح والسكان المحليين، يحظى ايضاً باعجاب المتخصصين في الفن الاسلامي والعمارة الاسلامية. وفي خمسينيات القرن العشرين، وصفه المؤرخ المعماري الشهير كيه ايه سي كريسويل في كتابه «العمارة الاسلامية في مصر» قائلا «عند الدخول يصدم المرء حجم الداخل، فضلا عن ثرائه وسحره».

وأكد فريق الترميم والصيانة على القيمة الاقتصادية والاجتماعية للموقع من خلال اعداده لجذب السياح واستضافة الأنشطة للسكان المحليين. وتلك الأنشطة التي تديرها المنظمات غير الحكومية والمتطوعون من الطلاب اعادت احياء النشاط الاقتصادي في المنطقة وأظهرت اهمية التراث الثقافي للمجتمع. وقالت مي الابراشي، مديرة المشروع، ان ضريح الامام محمد الشافعي «واحد من اجمل مباني القاهرة وأحد اهم المواقع الروحانية فيها».

